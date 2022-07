Junta dice que es "falso" que no pague ayuda a domicilio y admite retrasos en firma de convenios por cuestiones técnicas

TOLEDO, 6 Jul. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del Gobierno de Castilla-La Mancha, Blanca Fernández, ha asegurado este miércoles que es "absolutamente falso" que la Junta no esté pagando la ayuda a domicilio a los ayuntamientos, tal y como denunció este martes el PP, y ha admitido retrasos en la firma de convenios con las entidades locales por cuestiones técnicas y administrativas.

Preguntada por este asunto en la rueda de prensa para dar cuenta de los acuerdos aprobados esta semana por el Consejo de Gobierno, Fernández ha calificado de "lamentable" que el PP venga al Palacio de Fuensalida a protestar "cuando se firman los convenios de ayudas a domicilio todos los años para incrementarlos y para dotarlos mejor".

"Este año si se ha retrasado unas cuantas semanas las firmas de los convenios ha sido porque ha habido que adaptar a la normativa europea los convenios de ayuda a domicilio porque ya no forman parte de Feder como tal sino de Feder plus, una cuestión técnica y administrativa que ha hecho que se retrase algunas semanas más la firma de los convenios que ya se han empezado a firmar y, según se firma un convenio, se paga", ha defendido la portavoz.

"Teniendo en cuenta que cuando el PP gobernó en Castilla-La Mancha no solamente recortó a la mitad la ayuda a domicilio, sino que no la pagaba y los convenios los firmaba en octubre o noviembre, no deja de resultar gracioso que los aplaudidores de Cospedal y de Núñez en aquel momento, como el señor Velázquez, vengan a decir ahora que la Junta no paga", ha lamentado la también consejera de Igualdad.

Según ha insistido, "nosotros pagamos según firmamos el convenio y el resto del año mes a mes, cosa que solo ha ocurrido con Emiliano García-Page". "Somos una de las mejores comunidades en pagar, mes a mes, y lo testifica el Ministerio de Hacienda", ha defendido.

"Cumplimos con nuestras obligaciones, somos sensibles a las necesidades de los ciudadanos, somos sensibles a la situación financiera de los ayuntamientos y pagamos el 76 por ciento de la ayuda a domicilio y hemos incrementado en 2 millones de horas la ayuda a domicilio en Castilla-La Mancha, pasando de 3,3 millones de horas que teníamos en el año 2015 a 5,3 millones de horas para casi 25.000 usuarios", ha comentado.

Esto, según ha dicho, "nos ha permitido todos los años, desde que llegó Page a la Presidencia, incrementar la ayuda a domicilio en 6.000 personas".