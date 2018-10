Junta dice que la licencia del Ayuntamiento al Hospital de Toledo estaba condicionada a una actuación que no se ha hecho

Actualizado 25/11/2011 14:07:38 CET

TOLEDO, 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Presidencia y Administraciones Públicas, Jesús Labrador, ha afirmado este viernes que el Ayuntamiento de Toledo otorgó una licencia de obra al futuro Hospital de la capital regional condicionada a una determinada actuación que no se ha realizado y, por lo tanto, "no se puede entender otorgada esa licencia", ha añadido.

A preguntas de los medios durante una rueda de prensa, Labrador ha manifestado que el Gobierno de María Dolores de Cospedal basa sus afirmaciones en la "documentación obrante", en la que se establece que el otorgamiento de la licencia venía vinculado "a la determinación de responsables de la obra" y eso es algo "que nunca se llegó a producir".

"El Ayuntamiento otorgó una licencia de obras condicionada a una determinada actuación y esa actuación no se ha realizado, por lo tanto no se puede entender otorgada esa licencia", ha reiterado Labrador, quien ha añadido que esa actuación no realizada se trata "de la determinación de técnicos responsables de la obra".