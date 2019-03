La Junta Electoral suspende un homenaje a Paco Núñez organizado por el Ayuntamiento de Almansa para este sábado

Publicado 29/03/2019 18:50:35 CET

ALBACETE, 29 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Junta Electoral de Zona de Almansa, reunida en la mañana de este viernes, ha acordado suspender el acto en homenaje al exalcalde del municipio albaceteño y presidente regional del PP, Paco Núñez, que había organizado por el Ayuntamiento almanseño para este sábado.

Una decisión que toma la Junta Electoral de Zona de Almansa tras estimar la denuncia presentada por el PSOE y que en su resolución, a la que ha tenido acceso Europa Press, indica que el artículo 50 de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General prevé que desde la convocatoria de elecciones y hasta la celebración del as mismas "queda prohibido cualquier acto organizado o financiado por los poderes públicos que contengan alusiones a los logros obtenidos o que utilice expresiones coincicentes a las utilizadas en sus propias campañas por algunas de las entidades políticas concurrentes a las elecciones".

"Por tanto, nos encontramos ya en el periodo en el que no se permite ya la realización de este tipo de actos", subraya, para añadir que el acto convocado es organizado por el Ayuntamiento de Almansa y su alcalde, Javier Sánchez Roselló, "lo que supone sin duda un acto organizado por un poder público, en un local público que es muy previsible que contenga alusiones a las realizaciones y logros obtenidos".

Además, añade que se da la circunstancia de que Paco Núñez es candidato "por uno de los partidos en liza" a presidir la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha en las elecciones autonómicas del 26 de mayo. "En definitiva, en el Ayuntamiento de Almansa se organiza un acto en homenaje a uno de los candidatos electorales".

"Ello contraviene el artículo 50 de la Loreg y supone atentar contra los principios de objetividad y transparencia que deben guardar las instituciones públicas, así como de igualdad entre actores electores. Por lo que se acuerda la suspensión de dicho acto", apunta la Junta Electoral.

Este judicial no considera el imponer ninguna multa al alcalde de Almansa, ya que no se ha realizado el acto ni se encontraba apercibido, confiando en que bastará con la comunicación de la suspensión del mismo y el apercibimiento para que no se celebre, imponiendo tan solo sanción si finalmente fuera celebrado.