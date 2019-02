Junta invita a PP y Llorente a reconsiderar su postura sobre ley de tierras raras y les avisa que podría acabar en el TC

Publicado 27/02/2019 13:45:29 CET

Acusa al diputado morado de no saber de presupuestos y dice que el Gobierno regional "lleva cuatro años preparándole casi todos los papales"

TOLEDO, 27 Feb. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Ejecutivo regional, Nacho Hernando, ha pedido tanto al PP como al portavoz del Grupo Parlamentario Podemos, David Llorente, que reconsideren su posición sobre la ley minería de tierras raras, pues la última decisión adoptada en la Mesa de las Cortes de volver a tramitar dicha iniciativa "va en contra de la opinión de los letrados" del Parlamento. También ha avisado de que, en caso de que vulneren sus derechos, el Consejo de Gobierno puede "denunciar esta práctica ante el Tribunal Constitucional".

"El Gobierno, queriendo ser parte de la solución y no del problema, les invita a reconsiderar su decisión. Lo normal es que rectifiquen en los próximos días. No es cuestión de fechas ni de ultimatúms, sino de sentido común y de responsabilidad. Es cuestión de que pueden tomar la vía Puigdemont o la constitucional que da la razón al Gobierno de Castilla-La Mancha", ha asegurado en rueda de prensa, preguntado por las declaraciones de Llorente, que se mostró seguro de que su proposición se tramitaría, contra la primera decisión de la Mesa de "asumir el veto" del Gobierno regional contra esta propuesta legislativa.

"Lo que se le pide a la Mesa es que reconsidere algo que ha hecho de manera torticera y en contra de la posición legal-jurídica de los letrados de las Cortes, más que nada por su bien, porque es derecho del Consejo de Gobierno rechazar las leyes que incurran en aumento del gasto presupuestario", ha defendido Hernando.

Y es que ha lamentado que hayan actuado "de manera unilateral y contra derecho". "Aquí resulta que los unilaterales no sólo son los catalanes, sino también el PP de Castilla-La Mancha y alguno de Podemos. Sí deciden vulnerar los derechos del Consejo de Gobierno, el Consejo de Gobierno tiene derecho a denunciar esta práctica ante el Tribunal Constitucional, y no lo digo por capricho o porque me caigan mejor o peor, que ustedes ya se pueden imaginar", ha dicho dirigiéndose a los periodistas.

Hernando, que ha dado lectura al informe de los letrados de la Cámara que muestra su disconformidad con la tramitación que la Mesa ha hecho de dicha proposición de ley, ha insistido en lamentar "la cabezonería e irresponsabilidad del PP y Llorente".

"Los letrados de las Cortes te dicen que hay jurisprudencia del Tribunal Constitucional que te quita la razón y aún así por cabezonería, por interés político, por pinza, por irresponsabilidad, por mala praxisy por vulneración de derechos haces lo que te sale de las narices, como ha hecho el PP y alguno de Podemos", les ha reprochado.

POSIBLE DENUNCIA ANTE EL TC

"Si no modifican su criterio, si no dan paso atrás se exponen a una denuncia ante el Tribunal Constitucional, que ha dado la razón a lo que ha hecho el Gobierno de Castilla-La Mancha. La reconsideración es un paso previo a judicializar esto, porque es una tontería. Es mejor que hagan las cosas bien a que en tres años les quiten la razón", les ha avisado.

"Esto es de la misma magnitud que cuando el Parlamento catalán les dijo que no se podía votar la independencia. Es una resolución de los letrados que dicen que no se puede hacer una cosa que van a hacer, y aún así se la saltan a la torera por motivos exclusivamente políticos y personales", ha agregado.

Preguntado por el dinero que al Ejecutivo autonómico le costaría aprobar dicha proposición, ha asegurado que son "varios cientos de miles de euros". "Si no hay ese dinero y el Gobierno dice que al no haberlo y al no poder sacarlo de otro sitio, el Gobierno tiene derecho a rechazar esa ley", ha repetido.

Por último, se ha dirigido al portavoz de Podemos en las Cortes para preguntarle sobre cuál de los presupuestos de la Junta "sabe". "¿Del que apuñaló?. No sabe ni de presupuesto ni de tierras raras. Lo único que sabe es hacer una confrontación directa a los dirigentes de su partido y saltarse las consultas que se hacen en la militancia. ¿Y si no, por qué llevamos cuatro años preparándole casi todos los papales?.

"Se nota cuando se lo preparamos y cuando se lo prepara él", ha repetido Hernando, que ha pedido al diputado de la formación morada "coherencia a la hora de rechazar la ayuda del mismo Gobierno al que critica".