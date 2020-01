Junta C-LM admite "ralentización" en la creación de empleo

Publicado 28/01/2020 12:47:49 CET

TOLEDO, 28 Ene. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Economía, Empresas y Empleo, Patricia Franco, ha reconocido que los datos de la Encuesta de Población Activa (EPA) publicados este martes, que reflejan que el paro en Castilla-La Mancha subió en 3.700 personas en 2019, evidencian una "ralentización en la creación de empleo" y en el descenso del desempleo, pero ha asegurado que el Ejecutivo regional seguirá "trabajando duro" para revertir esas cifras, que haya oportunidades de empleo y que "la situación evolucione favorablemente".

En rueda de prensa, Franco se ha referido a las cifras de la EPA para destacar que el Gobierno autonómico tiene en la cabeza trabajar para que la tasa de paro descienda y para ello va a centrar sus esfuerzos en la formación profesional para el empleo, y en los ámbitos femenino y rural, a través de políticas y estrategias que tienen que ver con colectivos de mujeres la población juvenil, los menores de 50 años y las personas con discapacidad.

A ello se va a sumar una estrategia de fortalecimiento empresarial, en la que se enmarca, el próximo mes de febrero, la ya anunciada firma con los agentes sociales del nuevo Plan Adelante, dotado con más de 280 millones de euros que permitirán que se generen unos 47.500 nuevos empleos, ha remarcado la titular de Economía, Empresas y Empleo.

No obstante, Franco ha incidido en que esta EPA está marcada por un doble factor, en referencia a la "cierta paralización" que se ha producido en la contratación en el ámbito de la iniciativa privada "provocada por la inestabilidad de la conformación de gobierno en el país" y a una "coyuntura internacional compleja". Además, ha recordado que en ese periodo no se habían producido, "lo que ha hecho que en la EPA del cuarto trimestre la foto no haya salido bonita para Castilla-La Mancha".

Sobre los datos del último trimestre de 2019 ha recordado que el cuarto trimestre del año no suele tener estacionalidad positiva y que, de hecho, "ha fluctuado en los últimos años", siendo positivo en 2018 y 2017 pero negativo en años anteriores.

DESEMPLEO DE LARGA DURACIÓN

Ha resaltado que hay nueve comunidades autónomas que pierden más ocupación que Castilla-La Mancha y que la región no está "lejos del comportamiento habitual de otras comunidades autónomas". También que la actividad ha subido durante este trimestre "con un millón de personas activas en Castilla-La Mancha".

También es positivo, ha indicado la consejera, el dato del desempleo de larga duración, con 74.800 personas y un descenso en este trimestre de 4.100 personas, valorando que, a pesar del aumento del paro en términos generales, "la situación ha sido favorable para los desempleados de larga duración" y eso sin tener en cuenta las primeras contrataciones del plan de empleo para este colectivo.

En una valoración interanual, la titular de Empleo ha destacado que los datos tampoco son positivos ya que "baja la ocupación en 5.900 personas y sube el paro en 3.700", pero ha resaltado que la puesta en marcha de políticas activas de empleo ha supuesto la creación de más de 100.000 puestos de trabajo respecto a 2015.

"A pesar de que esta EPA del cuarto trimestre no es positiva, sigue posicionando a Castilla-La Mancha en el conjunto del país como la tercera comunidad autónoma en creación de empleo, con 103.000 desempleados menos que en 2015, y una reducción de la tasa de más de 10 puntos, lo que hace que Castilla-La Mancha sea la segunda comunidad autónoma de todo el país en descenso de tasa de paro", ha destacado.