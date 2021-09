Junta pone en entredicho el plan de listas de espera del PP y afea su "batiburrillo" de datos desactualizados

TOLEDO, 16 Sep. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Sanidad, Jesús Fernández Sanz, ha puesto en entredicho el plan de listas de espera que el PP ha llevado este jueves a las Cortes, reprochándole su "batiburrillo" de datos desactualizados y puntualizando que la solución a esta realidad no consiste "en una rueda de prensa ni en un chasquido de dedos".

En la sesión plenaria de este jueves, el titular regional de Sanidad ha afeado tanto al PP como Ciudadanos que utilicen datos de diciembre de 2020, cuando ya han pasado ocho meses y son datos que se publican mes a mes. "Trabajen con datos actualizados que para eso los tienen, solo los utilizan para hacerlo en negativo y de manera torticera. Lo que consiguen es mentir, han mentido".

Ha destacado que Castilla-La Mancha es la tercera mejor región de España en tiempos de espera en consultas externas, y le ha dicho al PP que su plan no tiene datos concretos en cuanto a la contratación de profesionales.

Fernández ha puesto en valor que su departamento aumente en un 31% el montante dedicado a las plantillas o un 128% en generar especialistas, recordando que van a poner en marcha 600 plazas más de empleo público, así como las 853 camas que habrá en Toledo cuando concluya el trasladado del nuevo hospital.

Tomando como base agosto de 2011, el consejero ha tirado de calculadora precisando que había 187.000 pacientes en lista de espera en la era Cospedal, comparado con el último mes de agosto, cuando la cifra se sitúa en 80.000, por lo que "no hay más pacientes que cuando estaba Cospedal".

PP REPASA ANUNCIOS DE PAGE

De su lado, la diputada del PP María Roldán ha tirado de hemeroteca para mencionar que el presidente regional, Emiliano García-Page, lleva anunciando desde 2015 hasta el 2020 diversas iniciativas en materia de listas de espera y hoy por hoy "no se ha hecho nada de nada".

"La sanidad no es un negocio, sino un derecho de los ciudadanos, aquí el fracaso de los responsables políticos es rotundo, han tenido mas de seis años para hacer algo, y siempre excusas que no sirven", ha reprochado Roldán.

Asimismo, el presidente del PP Paco Núñez ha vuelto a explicar la propuesta de 30 millones para atajar las listas de espera que este miércoles hizo pública en rueda de prensa, lamentando que hace seis años que Emiliano García-Page tomó el timón del Gobierno y Castilla-La Mancha ha liderado el vagón de cola en listas de espera.

CS PIDE AUDITORÍA EXTERNA

Por su parte, el diputado de Ciudadanos, David Muñoz Zapata, ha lamentado que los datos de lista de espera en Castilla-La Mancha del Ministerio de Sanidad son "demoledores", que sitúan a la Comunidad autónoma como "campeona" en estos tiempos, "un problema arrastrado desde hace tantos años y que nadie le pone solución" y que requiere de una auditoría externa.

Hay un "desfase de lo que se dice y la realidad", ha reprochado Zapata, al tiempo que ha reclamado una auditoría externa para diagnosticar y abordar este problema. Asimismo, ha pedido al consejero de Sanidad que se siente a negociar con los informáticos del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha (Sescam), a los que "quieren echar a la calle", y que son los encargados de plasmar estos datos de listas de espera.

Por otro lado, ha dicho al PP que apoye sus propuestas en medidas concretas y no con eslóganes, porque, de no ser así, Ciudadanos no apoyará su plan de listas de espera. "Hacen falta 20 millones ó 40 millones, con medidas concretas, pero alguien le tiene que poner el cascabel a este gato".

PSOE Y EL LINEAL DE MERCADONA

Por su lado, el diputado socialista Tomás Godoy ha criticado que el PP pone encima de la mesa medidas para paliar las listas de espera como si estuviera en un "lineal de Mercadona" y fuera cogiendo profesionales de cada sección, cuando para reclamar contratación de profesionales, primero hay que plantearse que estos requieren formación, y el PP redujo esta actividad mientras gobernaba.

También le ha recriminado al PP que no sean conscientes de que se ha vivido una pandemia mundial, hecho que ha afectado a estas listas de espera, ironizando que se "acercan a tesis negacionistas" porque no han mencionado en ningún momento tal circunstancia.

PROPUESTAS DE LOS GRUPOS

Los 'populares' reclaman aprobar un crédito extraordinario de 20 millones de euros para emplearlo de inmediato en combatir las listas de espera y cuyas medidas se puedan materializar hasta finales de este año y abogan por incluir en la ley regional de presupuestos una partida extraordinaria de 10 millones de euros para el mismo fin, de cara al próximo año, para que aquellos aspectos en los que no se haya podido trabajar se puedan abordar en 2022.

Por su lado, Ciudadanos reclama que la auditoría externa cuente con la participación de colegios profesionales, representaciones sindicales, sociedades médicas, asociaciones de pacientes y profesionales de probado prestigio; una gestión transparente que incorpore la información de la lista quirúrgica, consultas externas y pruebas diagnóstica programadas; ampliar las garantías de tiempos máximos a las "segundas consultas o consultas de seguimiento" de las diferentes patologías; habilitar un registro telemático, con acceso libre para los usuarios del Sescam y crear un catálogo unificado de pruebas diagnósticas y derivaciones para todos los médicos de atención primaria del Sescam, consensuado con las Sociedades Científicas.

De su lado, los socialistas piden reconocer las medidas adoptadas por el Gobierno regional para la contención de la pandemia por COVID-19 y su esfuerzo inversor para contratar personal permitiendo disminuir progresivamente la temporalidad y dando estabilidad al sistema sanitario; instar a la Consejería de Sanidad a mantener las inversiones en infraestructuras, tecnología y equipamiento y reconocer los programas para incrementar la capacidad resolutiva desde la Atención Primaria.