La línea 900 100 114 de atención en C-LM a las víctimas de la violencia machista recibe un 15,4% más de llamadas en 2026

Línea 900 100 114. - JCCM

TOLEDO 11 Ago. (EUROPA PRESS) -

La línea telefónica 900 100 114 para la atención a víctimas de la violencia de género ha recibido 5.441 llamadas a lo largo de todo el año 2026, lo que representa un incremento del 15,4% respecto al mismo periodo del año pasado.

Ese incremento comenzó en enero y se ha mantenido a lo largo de todos los meses de este periodo, con una especial incidencia a partir del mes de mayo desde el que se acumula un crecimiento medio del 22,6%, según ha informado la Junta por nota de prensa.

La directora del Instituto de la Mujer, Teresa López, ha destacado la importancia de pedir ayuda "en otro verano verdaderamente dramático" por violencia de género, recordando también que la lectura de este incremento de llamadas "no puede tener solo una lectura negativa".

"Hoy sabemos que hay más casos de violencia de género, pero hay muchas cifras que crecen porque hay más mujeres alzando la voy y pidiendo ayuda a través de servicios, como la línea 900 100 114 del Gobierno regional, en lugar de sufrirla en silencio", ha señalado.

Además, López ha querido insistir en que "ahora es más importante que nunca que toda la sociedad nos impliquemos en la erradicación de toda expresión de violencia hacia las mujeres y por ello cualquier persona que tenga conocimiento de un caso de violencia de género o que lo sufra directamente, debe pedir ayuda".

En este sentido, la directora del Instituto de la Mujer ha asegurado que "solo se pide ayuda cuando se siente confianza y cuando la sensación de protección y de empatía es superior a la del miedo", que "es lo que los discursos de la negación generan y por ello son tan peligrosos y dañinos".

En relación al tipo de llamadas recibidas, en el 21% de las ocasiones se trata de petición de información sobre los procedimientos de denuncia, el 13% responde a casos e intervenciones de urgencia y el 15% de las comunicaciones responden a demanda de intervención desde el punto de vista social. Un 28% de las atenciones realizadas han tenido que ver con situaciones de escucha y apoyo emocional.

Las llamadas recibidas por familiares y personas del entorno de la víctima representan el 10% de los casos frente al 83% de las situaciones en las que es la propia mujer víctima de violencia de género quien pide ayuda, que en el 69% de las ocasiones cuenta con nacional española.

Por tramos de edad, el mayor número de llamadas recibidas, el 30%, tiene que ver con víctimas jóvenes de entre 31 y 40 años, seguido del tramo de 20 a 30 años con el 20%. Las mujeres de 41 a 50 representan el 18% de los casos y las de 19 a 20 años, el 8%.

El 54% de las atenciones telefónicas realizadas han tenido que ver con violencia psicológica y el 31% con violencia física. Son cifras que se extraen de las 5.441 llamadas atendidas, sin que ello signifique que todos los casos y todas las tipologías de violencia machista existentes en la región estén representadas en ellas.