Llorente garantiza su apoyo a la Ley de Garantía de Rentas y avisa: "No voy a aceptar chantajes ni cacicadas de Page"

Cree que el "veto" del Gobierno regional "teatraliza su giro a la derecha" y es "la antesala de su pacto con Cs" Acusa a García Molina de "equivocarse de adversario" al apuntar contra su persona y lamenta el "silencio" y la "subordinación" de Podemos

El portavoz de Podemos en las Cortes de Castilla-La Mancha, David Llorente, ha asegurado que su voto favorable hacia la Ley de Garantía de Rentas que el Consejo de Gobierno ha bloqueado tras aprobar su proyecto está garantizado, después de que el Ejecutivo castellano-manchego haya dejado en suspenso su tramitación culpando al propio Llorente por no dar por asegurado su apoyo.

En rueda de prensa, ha insistido en que "evidentemente" apoyaría la ley si llegara a las Cortes, y ha aseverado que "lo único que hace falta" para darle luz verde es que el presidente regional, Emiliano García-Page, "deje de retenerla".

"Y si no lo hace será él quien tenga que dar explicaciones. Pero Page no va a permitir la aprobación de esta ley ni otras que no le interesan, por eso veta la tramitación y el debate parlamentario de cualquier cuestión que le pueda perjudicar y que pueda permitir a Podemos apuntarse un tanto político", ha agregado.

El portavoz morado cree que García-Page da por concluida la legislatura, y con este "veto" lo que hace es "construir el marco para justificar la salida de Podemos del Gobierno regional y el inicio de un giro más pronunciado hacia la derecha como antesala de su futuro pacto con Cs".

"Todo esto no es más que la teatralización de una decisión que ya está tomada. De hecho, Page lleva tiempo preparando este escenario. Por eso veta nuestras iniciativas parlamentarias una detrás de otra", ha considerado, recordando el "bloqueo" de la Comisión de Investigación por el incendio de Seseña o la posición contraria a las enmiendas a la Ley de Mecenazgo y la Ley de Memoria Histórica.

También ha reparado que tras más de un año y medio de "cogobierno" con Podemos, también el anteproyecto de Ley de Participación Ciudadana está a la espera de ser tramitado.

Así, cree que "todo son pretextos" del Gobierno regional, y el presidente autonómico "ha ido esgrimiendo excusas" desde hace tiempo para no sacar adelante estas leyes impulsadas por Podemos.

CRITICA EL "SILENCIO" Y LA "SUBORDINACIÓN" DE LA DIRECCIÓN DEL PARTIDO

Con todo, ha dicho que en la dirección de Podemos "debería haber visto encendidas todas las alarmas" ante esta actitud del Gobierno regional, de quien ha dicho que ha utilizado la "promesa" de aprobar las leyes como "elemento disciplinador" de la formación morada.

"Pero la dirección de Podemos se ha mantenido callada, asumiendo dócilmente veto tras veto, hasta quedar políticamente anulada. Lo he estado advirtiendo todo este tiempo, les he llamado a cooperar en la defensa de nuestras iniciativas y de nuestro programa electoral, pero José García Molina se ha equivocado de adversario y ahora pagamos las consecuencias", ha considerado.

En su opinión, "García-Page ha dado la estocada final a la dirección de Podemos". Según ha dicho, "Page no es de fiar. No hay ningún acuerdo por el que Podemos tenga que renunciar a su programa o iniciativas electorales, y eso es lo que está exigiendo", ha lamentado.

Llorente ha justificado su ausencia en dos votaciones parlamentarias como "gesto de protesta para que Page no se crea que tiene garantizado" el apoyo de Podemos siempre y cuando siga "vetando" a la formación.

"Siempre he estado abierto al diálogo pero no voy a aceptar chantajes. No van a lograr humillar también a nuestro grupo parlamentario y a nuestros votantes. No lo va a lograr", ha enfatizado.

Como resumen, ha pedido "extraer una política más amplia", y es que "cogobernar en minoría en el PSOE es un error que lleva a una dinámica de subordinación de Podemos con los socialistas".

En este sentido, ha calificado como "inútil" haber entrado en el Gobierno. "Espero que hayamos aprendido la lección", ha aseverado, para después lamentar las "difamaciones" que a su juicio está sufriendo por parte del máximo dirigente de su partido, José García Molina.

LA "PATALETA" DE LA LEY DE MECENAZGO

Sobre la hipótesis de que el Gobierno autonómico pueda exigir el apoyo de Podemos a la Ley de Mecenazgo a cambio de tramitar la Ley de Garantía de Rentas, ha asegurado que sería una "pataleta inadmisible".

En este asunto, ha pedido a García-Page "que no dé por sentado que cuenta con mayoría parlamentaria si sigue vetando iniciativas de Podemos".

En su opinión, "aprobar de manera retroactiva una ley ya rechazada en las Cortes" es una forma más de "humillar a los votantes" de la formación morada, por lo que ha pedido a García-Page "cambiar su actitud autoritaria".

NIEGA QUE SU AUSENCIA EN VOTACIONES SEA UNA "ALINEACIÓN" CON EL PP

En otro orden de cosas, ha negado que se haya alineado con el PP en alguna votación como así aseguran tanto el Gobierno regional como la presidenta de su Grupo Parlamentario, María Díaz.

En esta línea, ha insistido que se trata simplemente de "una manera de protestar" en unas votaciones en las que su ausencia "no supuso ninguna alteración en el resultado de la votación".

"Los hechos refutan el falso argumento de que me esté alineando con el PP", ha afirmado Llorente.