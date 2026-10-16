C-LM abona el anticipo de la PAC que en esta campaña asciende a 278 millones para 73.000 expedientes

Archivo - El consejero de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural de Castilla-La Mancha, Julián Martínez Lizán - DAVID ESTEBAN GONZALEZ/JCCM - Archivo

TOLEDO 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Junta ha procedido a abonar este viernes, 16 de octubre, el anticipo de la PAC 2026, que este año supone más de 278 millones de euros y llegará a más de 73.000 agricultores y agricultoras, y ganaderos y ganaderas de Castilla-La Mancha.

Para esta campaña, la Comisión Europea ha autorizado de forma excepcional el incremento de los pagos adelantados, permitiendo un anticipo de hasta el 75% de las ayudas directas por superficie, según ha informado la Junta por nota de prensa.

Esta flexibilización, respaldada por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA) eleva el límite máximo habitual del 70 al 75% debido a la crisis de Oriente Próximo y al elevado coste de los fertilizantes.

De ello ha informado, el consejero de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, Julián Martínez Lizán, que ha explicado que el objetivo no ha sido pagar unos días antes, sino pagar la mayor cantidad posible de expedientes, así como el mayor importe posible en cada uno de ellos para lo cual ha sido necesario completar todos los pasos de tramitación y aplicar los controles obligatorios antes de efectuar el anticipo, priorizando un pago amplio y con todas las garantías.

RECONOCIMIENTO A LAS MUJERES RURALES

El consejero ha informado de estas cuestiones antes de asistir a la representación teatral 'Yo nací en un surco de judías', de la compañía Almealera, organizada por su Departamento con motivo del Día Internacional de las Mujeres Rurales con el objetivo de acercar la realidad de las mujeres rurales a través de testimonios de agricultoras y ganaderas, para abordar cuestiones que afectan al presente y al futuro de este sector como la falta de relevo generacional o las dificultades para vivir del campo.

Con esta obra, que forma parte del proyecto FARM (Factores que influyen en el relevo generacional agrario sostenible) del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, se conmemora el Día Internacional de las Mujeres Rurales y se reconoce su papel en la agricultura, la ganadería y el desarrollo de los pueblos y territorios.

Julián Martínez Lizán también ha felicitado a Laura Santos Álvarez, autora e interprete, que ayer mismo recibía el tercer premio en la categoría de Excelencia a la Comunicación de los Premios de Excelencia a la Innovación para Mujeres Rurales 2026 que otorga el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, así como el Premio al Mejor Espectáculo FETEN 2026.

El consejero ha indicado la necesidad de "manifestar ese compromiso en el que las mujeres tienen que ser visibles, demasiadas veces no se ha visto el trabajo que hacían". Y por lo que respecta a la obra que se representa hoy, 'Yo nací en un surco de judías', ha indicado que "aunque pueda parecer inverosímil hoy, hay muchas mujeres que han tenido a sus hijos en el tajo del trabajo, segando, en el campo, esto hace apenas unas décadas".

Por tanto, "tenemos que hacer todos los esfuerzos por eliminar barreras, facilitando el desarrollo vital y profesional de las mujeres y garantizando su participación en los diferentes órganos de decisión que hay en todos los estamentos".

En ese sentido, Martínez Lizán ha indicado que, en 2019, se inició un trabajo a través del Estatuto de las Mujeres Rurales "que ponía de manifiesto esa inquietud que toda la sociedad debe de tener para visibilizar esa participación. Y creo que de ninguna de las maneras es posible no aprovechar el talento, la inteligencia y el trabajo que, el 50% de la sociedad, que son las mujeres, pueden ofrecer al mundo rural".