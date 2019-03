C-LM aplaude la obligatoriedad de incluir el origen en el etiquetado de la miel,

Publicado 09/03/2019 11:16:18 CET

GUADALAJARA, 9 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Castilla-La Mancha ha aplaudido el compromiso que en forma del Real Decreto que se publicará en el Boletín Oficial del Estado por parte del Gobierno central que implicará la obligatoriedad de incluir el país de origen en el etiquetado de la miel a nivel nacional y también el porcentaje de procedencia en caso de mezcla, una reivindicación que se ha venido realizando desde la región de la mano con el sector y que favorecerá el consumo de este producto elaborado en la comunidad, donde existe una denominación de Origen, la Miel de la Alcarria, que es la más antigua a nivel nacional.

Así lo ha trasladado el consejero de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural, Francisco Martínez Arroyo, durante su visita a la XXXVIII Feria Apícola Internacional que se celebra en la localidad de Pastrana (Guadalajara), en la cual ha apoyado con su presencia a los apicultores y empresas del sector de la región que se han dado cita un año más en esta feria y en la cual comparten espacio con otras llegadas desde Portugal, Francia, Italia, Alemania, Dinamarca, Finlandia, Argentina, España y, por vez primera, Polonia, ha informado la Junta en nota de prensa.

Martínez Arroyo ha recordado cómo desde el Ejecutivo regional se ha venido instando sector al Ministerio de Agricultura a que se etiquete la miel con 'Origen España' para aclarar a los consumidores de dónde proviene el producto y favorecer su consumo, siendo imprescindible que esta defensa para el colectivo, sobre todo para los productores de la Denominación de Origen Miel de la Alcarria, a los cuales se va a "relanzar" con el etiquetado.

Emplazada en el marco de la Plaza de 'La Hora', centro neurálgico de La Villa Ducal de Pastrana, esta feria es la más antigua del sector apícola, y representa a un colectivo "importante" en medio rural de Castilla-La Mancha que está representado por 2.200 apicultores y más de 200.000 colmenas y que cuenta con una "estructura productiva muy importante", ha dicho.

El consejero de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural ha lamentado, además, que en esta edición de la Feria Apícola de Pastrana la Junta de Comunidades no haya podido colaborar económicamente financiando parte de la misma y estar presente con un estand institucional como venía sucediendo estos años en el que es el titular de la Consejería, y "no ha sido posible" por "deseo expreso" de la Diputación de Guadalajara, lo cual ha indicado que "no es positivo" para el sector. Por eso le ha tendido la mano a la Institución provincial para que a partir de ahora "vayamos todos juntos".