C-LM apuesta por consolidar su crecimiento turístico como 'El Destino de las Maravillas', campaña que estrenará en Fitur

CIUDAD REAL, 8 Ene. (EUROPA PRESS) -

Castilla-La Mancha pondrá de largo en Fitur 2024 su apuesta para la promoción turística de la región en este año, con una campaña que no abandona el potencial de los recursos audiovisuales y que se fija en la narrativa de Lewis Carroll para impulsar 'Castilla-La Mancha. El Destino de las Maravillas', que será el hilo conductor de un estand de 1.550 metros cuadrados repartidos en dos plantas destinadas a mostrar, a través de la mezcla de lo onírico y lo real, el potencial de la región como destino turístico de interior.

Así lo ha destacado la consejera de Economía, Empresas y Empleo, Patricia Franco, que ha valorado el compromiso del Gobierno regional por continuar apoyando a un sector que apunta a un cierre de 2023 histórico, después de haber superado por primera vez los 5,2 millones de pernoctaciones en los once primeros meses del año y de superar, también por vez primera, las 50.000 personas afiliadas en el sector en un mes de diciembre, ha informado la Junta en nota de prensa.

El imponente Palacio del Marqués de Santa Cruz, en la localidad ciudadrealeña de Viso del Marqués, ha sido el lugar elegido este año para la presentación de la propuesta que Castilla-La Mancha presentará en Fitur 2024, del 24 al 28 de enero, de nuevo en el Pabellón 7 de IFEMA.

Una presencia que se complementará también con estands propios en los dos espacios temáticos de Fitur: Fitur LGTBI y Fitur Screen, "donde volveremos a mostrar que somos una región inclusiva y con un enorme potencial para la industria audiovisual, como demuestra que este año vayamos a acoger de nuevo la octava edición de Conecta F&E", ha dicho la consejera.

Esos espacios temáticos beberán del hilo central que articula la propuesta regional para este año en materia de promoción turística, 'Castilla-La Mancha. El Destino de las Maravillas', que no abandona del todo la temática cinematográfica del pasado año pero lo hace desde la literatura, con la narrativa de ese maravilloso país que Lewis Carroll escribió para Alicia y que, mezclando lo onírico y lo real, y con un enorme potencial de recursos audiovisuales, "busca no sólo atraer a aquellos viajeros que aún no conocen Castilla-La Mancha, sino también despertar la curiosidad de aquellos que ya nos han visitado y que tienen en la región un mundo maravilloso por descubrir". *

Color, aromas, sabores y texturas únicas que aprovecharán todos los recursos audiovisuales, pero lo harán desde la sostenibilidad y la inclusión en el estand de la región.

En esos 1.550 metros cuadrados volverán a tener un espacio propio cada una de las provincias, con cinco puertas luminosas con forma de herradura por las que entrar a toda la riqueza que las provincias ofrecen, que te adentran en unos cubos inmersivos que mostrarán, en 3D, algunas de las riquezas naturales, patrimoniales y culturales de la región.

"No serán meras cerraduras y puertas, sino que serán auténticas entradas a laberintos mágicos en los que disfrutar de todo nuestro potencial como región", ha señalado Patricia Franco, que ha detallado que habrá también espacios destinados a la promoción de los lugares Patrimonio de la Humanidad (Cuenca, Toledo y las Minas de Almadén), así como para el Patrimonio Inmaterial de la Humanidad, como la cerámica de Talavera y Puente del Arzobispo, las tamborradas de Hellín, Tobarra y Agramón, o el arte rupestre del arco mediterráneo, "con un espacio también de apoyo y promoción al Paisaje Dulce y Salado de Sigüenza y Atienza, en su búsqueda por ser reconocido por la Unesco".

Esas zonas convivirán en el estand con espacios de promoción de productos turísticos diferenciales en la región, como Puy du Fou, las Rutas del Vino o Caminos el Azafrán, "y contaremos de nuevo con una zona dedicada a Raíz Culinaria, con un espacio de showcookings y catas comentadas, un total de 27 en los cinco días de feria, y una muestra gastronómica en la que se van a degustar 1.400 tapas al día elaboradas por las cinco asociaciones provinciales de hostelería", ha señalado la consejera.

También ha citado en esos espacios diferenciales la Red de Hospederías de la región, "que ha tenido un gran impulso en el final del año y en los primeros días de este, con una inversión de más de 7,2 millones de euros para proyectos como la Real Fábrica de Bronce, en Riópar; el Convento de Santa Clara, en Alcázar de San Juan; o la Almazara de Viso del Marqués, donde hemos hecho una importante apuesta por continuar con un proyecto en el que ya hicimos una gran inversión a través de Expresiones de Interés".

PROPUESTA SOSTENIBLE E INCLUSIVA

Durante su intervención, Patricia Franco ha recordado la importancia de una cita como Fitur, que tiene un marcado carácter profesional. "Volveremos a contar con un espacio de negocio que ponemos a disposición de las empresas de la región y en el que el año pasado se produjeron más de 1.000 reuniones; al igual que ponemos a disposición del sector la plataforma Live Connect, donde ya se han inscrito 33 empresas de la región", ha señalado la consejera.

Del mismo modo, ha recordado que en Fitur, hace ahora dos años, se produjo el contacto con el ecoparque de turismo activo de Toroverde, que se ubicará en Cuenca y con cuyos promotores el Gobierno regional continúa trabajando para la tramitación de la Declaración de Interés Regional del proyecto.

Entre las novedades o las grandes apuestas y compromisos del Gobierno regional en Fitur, Patricia Franco ha destacado que los uniformes de las personas que atenderán a los visitantes del estand, más de 21.000 el año pasado, están fabricados en algodón orgánico por una empresa de Cuenca y que se medirá la huella de carbono para realizar medidas compensatorias, además de contar en todo el estand con tecnología LED de bajo consumo. "Además, contaremos este año con personas con discapacidad de Down Toledo, Down Talavera y CECAP para ayudarnos a atender a los visitantes en nuestro espacio, que contará también con la teatralización del País de las Maravillas del grupo de teatro Narea".

Entre las propuestas que Castilla-La Mancha subirá al escenario principal el estand en FITUR, Patricia Franco ha avanzado la campaña de promoción turística, con una inversión de seis millones de euros este año, además de la estrategia de turismo sostenible, las rutas literarias de la región o acciones dentro de la estrategia de promoción enogastronómica, además de la renovación del convenio con Renfe para la continuidad de los trenes turísticos en la región, "que ya hemos llevado a cabo con grandes resultados, con trenes en Almadén, Alcázar y Campo de Criptana en la región, este último con más de 1.500 viajeros en sus doce viajes; y en el resto de la región con gran éxito en Cuenca, Albacete, Talavera, Guadalajara o Sigüenza, donde han viajado casi 1.400 personas con el Tren Medieval".

EL SECTOR TURÍSTICO APUNTA A UN 2023 DE RÉCORD EN LA REGIÓN

'Castilla-La Mancha. El Destino de las Maravillas' tiene como fin último continuar apoyando de manera decidida al sector, así como a las diputaciones provinciales y los municipios que realizan también esa labor.

"Tenemos retos por delante, pero estamos atravesando un momento extraordinario en el sector turístico de la región", ha señalado Patricia Franco, que ha destacado que, por primera vez, el sector turístico en su conjunto ha superado los 5,2 millones de pernoctaciones regladas en los once primeros meses, y que la región sigue liderando el crecimiento en número de viajeros del turismo rural en todo el país.

"En diciembre, además, superamos por primera vez en la historia de la región las 50.000 personas afiliadas al sector de la hostelería en este mes", ha enfatizado la consejera, que ha añadido que estas cifras son, a la vez, un reto para continuar apostando por la excelencia turística en Castilla-La Mancha.