C-LM comparte con Alianza Europea de Combustibles Renovables y Bajos en Carbono sus actuaciones en materia de hidrógeno

El director general de Transición Energética, Alipio García, en el encuentro regional sobre combustibles renovables. - JCCM

TOLEDO 20 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Castilla-La Mancha ha compartido con los representantes de la Alianza Europea de Combustibles Renovables y Bajos en Carbono (RLCF Alliance), las actuaciones que está desarrollando en relación con la transición energética de la región a través de nuevos vectores como el hidrógeno renovable, "una tecnología que representa una gran oportunidad de desarrollo para nuestro territorio y que debemos aprovechar gracias a la implantación que ya tenemos de energías renovables como la solar y la eólica".

Ha sido a través del director general de Transición Energética, Alipio García, que ha participado en el encuentro regional que se ha celebrado en Toledo impulsado por la Comisión Europea, y que ha estado organizado por ECO2FLY, reuniendo a representantes del organismo europeo, de las administraciones públicas, promotores industriales, empresas energéticas, y potenciales consumidores de combustibles renovables, según ha informado la Junta por nota de prensa.

En este contexto, García ha puesto de manifiesto el interés de la Administración autonómica para que Castilla-La Mancha sea un agente activo a la hora de impulsar "el desarrollo de combustibles sostenibles para la aviación (e-SAF), así como otros combustibles renovables bajos en carbono, donde la integración de hidrógeno renovable es un componente imprescindible".

Hidrógeno renovable para descarbonizar sectores como el cementero y el aeronáutico En su intervención, ha explicado que Castilla-La Mancha tiene un gran potencial de generación de energía renovable y disponibilidad de recursos industriales, circunstancias que han atraído proyectos privados como el de ECO2FLY que se va a desarrollar en la instalación industrial de Holcim en Villaluenga de la Sagra (Toledo), un proyecto que ha sido analizado por los participantes durante el encuentro como un ejemplo que va a permitir descarbonizar de dos sectores tan importantes como son el del del cemento y la aviación, gracias entre otras tecnologías, a la integración de hidrógeno renovable y CO2 capturado de procesos industriales para la producción de combustibles sintéticos de aviación.

Tal y como ha señalado García, es ahí "donde podemos contribuir a su desarrollo, porque en Castilla-La Mancha contamos con los recursos naturales como el sol y el viento; con el talento, a través de la formación que ofrece la Universidad de Castilla-La Mancha; innovación y tecnología, con el Centro Nacional del Hidrógeno con sede en Puertollano, además del polo de atracción empresarial que representa el Clúster del hidrógeno de Castilla-La Mancha".

Por último, el director general ha agradecido a los organizadores la visibilidad internacional que dan a Castilla-La Mancha iniciativas industriales como ECO2FLY y que se celebren en Toledo encuentros como el de hoy; ofreciendo a los promotores, a los agentes del sector, y a las instituciones europeas, la colaboración de la Junta de Comunidades para el desarrollo de los combustibles sintéticos como alternativa a los combustibles de origen fósil que faciliten "poder usar en un futuro estos combustibles sostenibles en las aeronaves de los servicios de transporte aéreo sanitario, o de extinción de incendios forestales, por citar algunos ejemplos".