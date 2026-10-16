C-LM confirma la presencia de la enfermedad de Newcastle en una explotación de pollos de carne en Casas de Juan Núñez

Pollos. - JCCM

TOLEDO, 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural ha confirmado la presencia de la enfermedad de Newcastle en una explotación de pollos de carne en el municipio de Casas de Juan Núñez (Albacete), con un censo aproximado de 30.000 aves de seis semanas de edad. Las aves, que se habían introducido en la explotación el 31 de agosto, no estaban vacunadas frente al virus de esta enfermedad dado que la obligatoriedad de la vacunación comenzó a partir del 1 de octubre.

Las muestras tomadas por parte de los Servicios Veterinarios Oficiales (SVO) se remitieron al Laboratorio Central de Veterinaria de Algete, Laboratorio Nacional de Referencia de la enfermedad de Newcastle en España, donde hoy se ha confirmado la presencia del virus, ha informado la Junta en un comunicado.

De acuerdo con la normativa, desde el momento de la sospecha, los Servicios Veterinarios Oficiales han llevado a cabo los protocolos de actuación correspondientes, procediendo como medida cautelar, a inmovilizar la explotación, restringiéndose todos los movimientos de entrada y salida tanto de animales como de productos.

Debido al elevado riesgo de transmisión de la enfermedad, a la alta mortalidad registrada y al resultado positivo obtenido, se está procediendo al vaciado sanitario de la explotación, realizado bajo la supervisión de los Servicios Veterinarios Oficiales. Además, para evitar cualquier circulación del virus, se procede a eliminar también todos los subproductos animales, materiales o sustancias potencialmente contaminadas presentes en la explotación.

Como medida de prevención, también ha quedado establecida una zona restringida temporal alrededor de la explotación, que comprende una zona de protección de tres kilómetros y una zona de vigilancia de 10 kilómetros, en la que las explotaciones avícolas quedan inmovilizadas.

De manera paralela, se está llevando a cabo la realización de encuestas epidemiológicas para determinar el posible origen de la enfermedad, así como posibles granjas en riesgo por movimientos de personas y vehículos.

En lo que refiere a la salud humana, se trabaja en coordinación con la Consejería de Sanidad, aunque la enfermedad de Newcastle es una zoonosis muy leve y no supone un riesgo para los humanos. Por otro lado, no hay riesgo en el consumo de carne ni huevos.

Por último, desde la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, se recomienda reforzar la vigilancia pasiva tanto en granjas avícolas como en aves silvestres, notificando a los servicios veterinarios oficiales cualquier sospecha de enfermedad, así como reforzar las medidas de bioseguridad en las granjas avícolas, especialmente aquellas medidas destinadas a evitar el contacto con aves silvestres, incluyendo las medidas de profilaxis sanitaria, en particular el empleo de vacunas.

Asimismo, se recuerda que la vacunación ante esta enfermedad es obligatoria desde el 1 de octubre en todas las explotaciones avícolas de producción y reproducción, quedando excluidas las explotaciones destinadas a autoconsumo.