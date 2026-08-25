C-LM destina 364.000 euros a tutorización y asesoramiento a personas con iniciativas empresariales en la región

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TOLEDO 25 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Economía, Empresas y Empleo de Castilla-La Mancha ha convocado las ayudas para la tutorización y asesoramiento a personas emprendedoras en Castilla-La Mancha, para el ejercicio 2026, con una cuantía total de 364.000 euros.

Según la resolución publicada en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha en su edición de este martes, el plazo de presentación permanecerá abierto desde este miércoles, 26 de agosto, y durante 15 días.

Podrán ser beneficiarias de las ayudas las asociaciones de trabajadores autónomos de carácter intersectorial, las organizaciones empresariales y sindicales de carácter intersectorial, las Cámaras Oficiales de Comercio, Industria y Servicios, los Centros Europeos de Empresas e Innovación (CEEIs), las universidades con sede en Castilla-La Mancha, así como otros organismos, instituciones, asociaciones o entidades sin ánimo de lucro, de carácter privado y con personalidad jurídica y capacidad de obrar, que tengan entre sus fines la promoción empresarial, el empleo y/o el apoyo al trabajo autónomo.

No podrán ser beneficiarias de estas ayudas las personas físicas o jurídicas cuya actividad empresarial o profesional esté directamente relacionada con la prestación de servicios de asesoramiento fiscal, laboral o contable, o de gestión administrativa a empresas o particulares

Las solicitudes se dirigirán a la persona titular de la Dirección General competente en materia de trabajo autónomo y se presentarán de forma telemática con firma electrónica, a través del formulario incluido en la sede electrónica de la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha