C-LM impulsará una guía con los 600 mejores restaurantes de dieta mediterránea de España para 2023

ALBACETE, 23 Dic. (EUROPA PRESS) -

Castilla-La Mancha impulsará una guía con los 600 mejores restaurantes de dieta mediterránea de toda España, certificados por la Fundación Dieta Mediterránea, presidida por el consejero de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural, Francisco Martínez Arroyo, quien lo ha avanzado este viernes en Albacete.

Ha sido de manera previa a la reunión del Patronato de la Fundación, que se ha celebrado por videoconferencia, donde, según ha señalado el consejero, han hecho un balance del año 2022 y han marcado las pautas a seguir para el próximo 2023, año en el que se lanzará la guía, con el objetivo de "seguir protegiendo la Dieta Mediterránea, un patrimonio inmaterial de la humanidad".

LEY DE AGRICULTURA FAMILIAR

Un balance que Martínez Arroyo ha querido resumir ante los medios de comunicación, destacando las dificultades que ha atravesado el sector, con la crisis de suministros y el encarecimiento de los costes de producción, así como la flexibilización de las normas para la PAC y las ayudas al sector ganadero.

De cara a 2023, el consejero ha celebrado la aprobación del anteproyecto de la Ley de Agricultura Familiar, que tendrá lugar el próximo martes en el Consejo de Gobierno, y el incremento de las subvenciones para las comunidades de regantes, que podrán ascender hasta el 90 por ciento.

PLANES HIDROLÓGICOS

También en materia de agua, ha valorado los planes de hidrológicos, cuya aprobación espera que llegue en enero. "Hemos conseguido algo muy importante, nadie nos va a condicionar los caudales de los ríos, está claro que hay que establecer caudales ecológicos, lo ha dicho el Supremo, pero en el caso del Tajo hemos conseguido el caudal que queríamos y, además, va a ser fijo, es decir, no estará condicionado por ningún informe de aquí a 2027", ha celebrado.

Del mismo lado, en lo que respecta a los regantes de la Mancha Oriental, Arroyo ha asegurado que "salen muy beneficiados" tras conseguir, dice, que las inversiones realizadas en la sustitución de los bombeos vaya a estar subvencionada al cien por cien.

ENMIENDA A LA LEY DE BIENESTAR ANIMAL

Respecto a la enmienda presentada por el PSOE para excluir a los perros de caza de la Ley de Bienestar Animal, el consejero ha indicado que "va en la línea de lo que se ha trabajado aquí, donde se incluye a los animales de caza en los momentos que no se está cazando y los excluye en los momentos de actividad cinegética", por lo que se ha mostrado favorable a ella.

Por último, Martínez Arroyo se ha despedido deseando a todos una Feliz Navidad y haciendo un llamamiento a los castellanomanchegos para que consuman alimentos 'Campo y Alma' y cordero durante estas fiestas.

"Es un producto de excelencia que estará en nuestras mesas, ya no hay forma de argumentar que no está en las tiendas porque lo tienen en todos los comercios. Hay que consumir cordero con indicación geográfica protegida, que gracias a la modificación que hicimos del pliego, ya no solo la tiene el recental, sino también el lechal", ha finalizado.