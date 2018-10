Educación prepara un decreto para potenciar las altas capacidades de alumnado estimulando el talento desde la diversidad

Actualizado 13/07/2018 13:51:56 CET

TOLEDO, 13 Jul. (EUROPA PRESS) -

El director general de Programas, Atención a la Diversidad y Formación Profesional del Gobierno de Castilla-La Mancha, Amador Pastor, ha avanzado que el departamento que dirige Ángel Felpeto prepara un decreto para el mes de septiembre orientado a "trabajar las altas capacidades" del alumnado a través del "estímulo del talento y el enriquecimiento curricular".

Según ha detallado en la Comisión de Educación de las Cortes regionales, este decreto no afectará sólo a las enseñanzas de Bachillerato sino a todas las etapas, "y todo en un contexto de inclusión y no diferenciado".

Así lo ha anunciado en una comparecencia en la que venía a explicar las razones por las que este Gobierno no dio continuidad al programa de Bachillerato de Excelencia impulsado en la pasada legislatura, añadiendo además que este nuevo sistema de fomento de la excelencia "no se basa sólo en la nota media del expediente" como ocurría en el pasado.

Sobre la estrategia del Gobierno del PP al respecto, ha recordado que el proyecto se implantó en 13 centros en toda la región, si bien no se realizó cumpliendo la normativa específica y "sin estar claros los criterios de selección del alumnado", ya que sólo se requería "tener un 7 de nota media en 4º de la ESO, sin que eso sirviera para todo el alumnado".

Pastor, que no ha querido juzgar el modo de poner en marcha esta iniciativa por parte del anterior Gobierno, ha explicado que al cambiar el Ejecutivo sustituyó este plan por la propuesta de elaborar proyectos de innovación a los institutos, y un total de 130 se sumaron al proyecto.

"No tratamos de romper con nada ni de ningunear el trabajo del profesorado. Entendemos la excelencia como atención a la diversidad para todos".

PODEMOS LAMENTA LA "SEGREGACIÓN" DEL PP

Durante la comisión, la diputada de Podemos María Díaz ha criticado duramente la estrategia del PP con respecto al Bachillerato de Excelencia, que abogaba por la "segregación".

Así, ha insistido en que ese proyecto hacía que pareciera que los alumnos con más dificultades "se las tendrían que apañar en grupos más numerosos y conflictivos".

"Era un experimento que agrupaba a los alumnos con mejores notas y que presumía de tener a los mejores profesores, como si hubiera profesores de Primera y de Segunda. Una estrategia segregadora", ha afeado, apuntando que de esa manera se fomentaba el "elitismo".

Mientras, el socialista Fausto Marín, por su parte, también ha tenido palabras para ese Bachillerato de Excelencia, una modalidad instaurada por el PP "que no tenía ninguna sustancia jurídica y no contaba con ninguna convocatoria pública".

Ha negado igualmente que se haya "eliminado" ese sistema, ya que "no se puede eliminar algo que no existía". "Era algo que no estaba regulado. No entendemos sus fundamentos".

PP LE ACUSA DE "SECTARISMO POLÍTICO"

De otro lado, la diputada del PP ha criticado que no se siguiera con esta iniciativa puesta en marcha con el Gobierno de María Dolores de Cospedal. "Si lo eliminaron, es porque lo hizo un Gobierno que no era el suyo. Eso es así", ha dicho, criticando que ni siquiera avisaran a los centros que ofertaban esta modalidad y se lo quitaran "por teléfono".

"Que ahora me hablen de que derivan a un próximo decreto en septiembre el que podamos hablar de calidad educativa y de excelencia, no me vale", ha indicado, tachando de "sectarismo político" esta maniobra.

En su opinión, los datos de abandono escolar temprano que escalan hasta el 23% en la región demuestra que este Gobierno socialista "no persigue la excelencia".