C-LM y UAH sellan su alianza hasta 2026 con contrato programa con mayor seguridad económica y titulaciones de prestigio

El Gobierno de Castilla-La Mancha y la Universidad de Alcalá (UAH) han formalizado este miércoles el contrato programa que asegurará el funcionamiento del campus de la UAH en Guadalajara entre los años 2022 y 2026, un acuerdo formalizado sobre la base del cumplimiento "escrupuloso" del firmado anteriormente y que servirá para dar seguridad a la institución en su andadura en la ciudad y para poder asumir nuevas titulaciones "de gran prestigio" como la de Matemáticas y Computación.

Así se han pronunciado durante la firma de este acuerdo tanto el presidente regional, Emiliano García-Page, como el rector de la UAH, José Vicente Saz, en un acto en el que también han estado presentes, entre otros, el presidente de las Cortes, Pablo Bellido; la consejera de Educación, Cultura y Deportes, Rosa Ana Rodríguez; y el alcalde de la ciudad, Alberto Rojo.

El presidente regional, Emiliano García-Page, ha reivindicado que este acuerdo es "histórico" con una universidad que está "acostumbrada a cosas históricas" y que ha conseguido a lo largo de su historia abrir camino "cuando era más complicado".

García-Page ha hecho hincapié también en que se ha llegado a este acuerdo en base al "argumento previo" de que el Gobierno regional "ha cumplido" el anterior, lo que demuestra, a su juicio, el compromiso "de corazón" de Castilla-La Mancha con la UAH.

Además, ha recordado que el anterior contrato programa con la UAH se ha desarrollado en un contexto en el que había "muchas excusas para no cumplir", por lo que ha considerado que se garantiza que si el contrato programa firmado este miércoles no se cumple "no va a ser por la crisis que venga" sino por una cuestión de "voluntad".

García-Page ha ensalzado lo que Castilla-La Mancha ha logrado con una universidad que "aporta un prestigio enorme" a la región y ha recordado las épocas en las que ir a la universidad era "una excepción".

SEGURIDAD E IMPULSO

El rector de la Universidad de Alcalá, José Vicente Saz, tras agradecer el "escrupuloso cumplimiento" del anterior contrato programa, ha abundado en que, con este nuevo, se avanza aún más en la financiación anual y "da seguridad" para poder asumir los gastos de personal e incorporar los incrementos ligados a las nuevas titulaciones como es el caso de Matemáticas y Computación, una titulación de "gran prestigio" con gran perspectiva laboral que se quiere implantar ya para el próximo curso. "A ello estamos dedicando todos nuestros esfuerzos", ha señalado.

Además, según Saz, esta titulación ya ha sido aprobada por los consejos responsables y por la Junta de Centro y será validada el próximo 15 diciembre por el Consejo de Gobierno de la propia universidad alcalaína.

Sobre el contrato programa firmado este miércoles, cree que permitirá "impulsar" las actividades en la Guadalajara dual y "garantiza" la actividad de esta universidad para los próximos cinco años que, a su juicio, serán cruciales para la expansión de los estudios universitarios en la provincia.

El rector se ha referido también a las obras del futuro campus universitario y ha señalado que en la actualidad se está finalizando ya el forjado del suelo, pilares y muros de la última planta de la estructura del aparcamiento sobre el que irá el edificio de investigación y que en breve finalizarán los trabajos del vallado del parque del Coquín, cedido por el Ayuntamiento y que seguirá siendo un área abierta a toda la ciudad.

También ha mostrado su apoyo a la solicitud del Ayuntamiento para que Guadalajara sea sede de la Agencia Española de Inteligencia Artificial. "Siempre nos tendréis a vuestro lado", ha señalado en referencia tanto al Consistorio capitalino como al Gobierno de Castilla-La Mancha.

Tras repasar algunos de los proyectos que ya tiene en marcha la universidad en distintos puntos de la provincia, el rector se ha referido también al avance para impulsar el Observatorio de la Despoblación de Molina de Aragón, donde esperan poder desarrollar pronto su actividad.

ESTABILIDAD FINANCIERA PARA LA UAH

De su lado, la consejera de Educación, Cultura y Deportes, Rosa Ana Rodríguez, ha apuntado que este contrato programa lo primero que hace es garantizar a la universidad una "estabilidad financiera" que implica la posibilidad de evolucionar y asentarse. "Se trata de dar seguridad en la docencia y posibilitar su mejora, con la incorporación de las nuevas tecnologías, y abrir también la senda de la investigación", ha abundado.

Rodríguez ha recordado cómo este contrato programa dobla la consignación económica con respecto al que había antes de que Emiliano García-Page asumiera el Gobierno de Castilla-La Mancha.

"Es un día histórico para la universidad, para Guadalajara y para Castilla-La Mancha por todo lo que entraña este contrato pero sobre todo por hacer realidad que nuestra universidad sepa y conozca cuáles son las esencias de nuestra región. Y aquí nos tendréis a vuestro lado apoyando las iniciativas", ha subrayado la consejera.

Al igual, Rodríguez ha hecho referencia al programa que va a calar en toda la provincia de Guadalajara próximamente, conocido como Viva Rural. Según ha precisado, ya ha comenzado y ello está ya contemplado en el contrato programa que se acaba de suscribir.

PROYECTOS "VITALES" PARA EL FUTURO CAMPUS

De su lado, el alcalde de la capital alcarreña, Alberto Rojo, ha puesto en valor los distintos proyectos en los que ya está trabajando el Ayuntamiento en colaboración con el Gobierno regional y que serán vitales para el desarrollo del futuro campus 'Las Cristinas', como es la remodelación de la Estación de Autobuses, el aparcamiento que hay entre la misma y la futura ciudad universitaria y los trabajos para la unión de esta y el parque de El Coquín, con un presupuesto de 200.000 euros en este último caso.

Según Rojo, se trata de actuaciones que ya están en marcha y que se van a nutrir de otros planes porque "merece la pena".

"La apuesta por una mayor presencia de la UAH en la ciudad no solo es física sino programática", ha resaltado, haciendo referencia igualmente a que Guadalajara no solo será ciudad universitaria por tener nuevas instalaciones sino porque aprovechará el talento y conocimiento para retenerlo y ponerlo al servicio de la ciudad en plena transformación.

Por último, el presidente de las Cortes de Castilla-La Mancha, Pablo Bellido, tras realizar un minucioso repaso sobre el proyecto realizado para que las obras del campus sean ya una realidad en marcha, ha resaltado que ha sido "la voluntad" de todos la que ha encontrado soluciones para los problemas generados en este camino. "Aquí se conjugan voluntades y colaboración", ha afirmado.