López (Cs): "El acuerdo que más beneficia a Puertollano es mandar al PSOE a la oposición"

Publicado 18/05/2019 9:30:03 CET

PUERTOLLANO (CIUDAD REAL), 18 May. (EUROPA PRESS) -

El candidato de Ciudadanos a la Alcaldía de Puertollano (Ciudad Real), Rafael López, acometerá de forma urgente una auditoría integral del Ayuntamiento, una actualización del Reglamento Orgánico Municipal y medidas para mejorar la limpieza urbana en el caso de que llegara al Gobierno de la ciudad minera.

A su juicio, los errores de gestión del PSOE han sido "innumerables" y considera que el "acuerdo" que más beneficia a Puertollano es "mandar al PSOE a la oposición".

En una entrevista concedida a Europa Press, el cabeza de lista de la formación naranja ha reiterado que la primera medida que llevará a cabo será la petición al órgano correspondiente de la realización de una auditoría integral, tanto del Ayuntamiento como de las empresas municipales.

"Solo así podremos conocer la situación real que hemos heredado de estos 40 años de socialismo", ha enfatizado.

Ciudadanos también considera prioritaria la actualización del Reglamento Orgánico Municipal, documento base para un funcionamiento "transparente y democrático" del Ayuntamiento, "pese a que el PSOE se negó a hacerlo en estos cuatro años por desidia, por interés partidista y por incompetencia".

Además, López se ha referido a la realización de una nueva Relación de Puestos de Trabajo en el Ayuntamiento, algo que considera "básico" para un funcionamiento "transparente y democrático" y para lograr la "máxima eficacia" de los trabajadores municipales y la "mayor eficiencia" en el funcionamiento del Consistorio.

En todo caso el número uno de Ciudadanos en Puertollano advierte de que "son tantas las medidas urgentes que no cabrían en esta entrevista".

Por ejemplo, otra cuestión importante para López es la limpieza de la ciudad.

"Vamos a llevar un control exhaustivo del cumplimiento del contrato vigente y trabajaremos en la licitación del próximo contrato de limpieza que mejore el actual, y por supuesto nada de negociar con la empresa adjudicataria actual para prorrogar el contrato otros diez años más", ha subrayado.

En cuanto a las propuestas de Ciudadanos en materia de empleo, López ha insistido en que hay que incentivar a las empresas con bonificaciones fiscales y reducir burocracia en la apertura de nuevos negocios.

"A las empresas que vienen no podemos ponerles trabas, al revés, tenemos que acompañarlas en todo momento, facilitar su implantación, apoyarles, asesorarles en sus posibles dudas", ha recalcado.

ALFOMBRA ROJA A LOS EMPRESARIOS

"Puertollano tiene que poner una alfombra roja a los empresarios que decidan invertir y facilitar su continuidad a las empresas que ya están instaladas, abaratando, en la medida de lo posible, tasas e impuestos, o algo tan básico en muchos de nuestros pequeños negocios: estableciendo una verdadera tarifa industrial del agua", explica.

En este contexto ha destacado que los gestores de la ciudad deben "salir a ferias, congresos, donde haga falta, a buscar empresas porque las llamadas de teléfono no sirven para nada, hay que vender las bondades de Puertollano".

Respecto a los planes en empleo, la formación naranja sostiene que son "pan para hoy y hambre para mañana".

Así, aboga por una "mayor transparencia" en la adjudicación de estos planes y por una supervisión para garantizar que el personal "está realizando las labores para las que fue contratado".

"Estos años hemos comprobado que los planes de empleo no han tenido su reflejo en la localidad, y Puertollano no se ha visto mejorado, pero es que además las personas que han sido contratadas no salen con una capacitación profesional que les permita acceder a un nuevo trabajo", indica.

NUEVOS MECANISMOS PARA LA RECAUDACIÓN

En materia fiscal, Rafael López advierte de que en Puertollano "antes que subir tasas o impuestos", se deben buscar los mecanismos necesarios para recaudar todo el dinero que "se queda en la calle".

En este apartado López propone, además, revisar aquellas tasas municipales que puedan facilitar la creación de empresas y negocios en Puertollano y aquellas que afecten a negocios ya instalados.

"Un ejemplo es la tarifa del agua: Puertollano necesita una verdadera tarifa industrial del agua y no un engañabobos, como nos han querido vender con la tarifa industrial-socialista del agua".

En todo caso, antes que acudir a "subidas", defiende que "el dinero donde mejor está es en el bolsillo de los ciudadanos".

"Se trata de no gastar más de lo que tenemos y por tanto no exprimir a los ciudadanos", remacha.

CLIME Y EDUSI

En referencia al desarrollo urbanístico del municipio, el representante de Ciudadanos recuerda que Puertollano tiene muchos edificios municipales "infrautilizados o directamente sin uso", por lo que pretende recuperarlos y darles un valor funcional.

En cuanto a EDUSI, López propone un estudio "detallado y realista" del proyecto.

"No olvidemos que Puertollano tiene que poner de su bolsillo el 20% de las actuaciones que se lleven a cabo, por lo que este proyecto no es ni tan bonito ni tan sencillo como nos lo han querido vender", señala.

Rafael López ha añadido que Puertollano tiene espacios naturales que "merecen la pena y hay que potenciar y mantener".

"Por ejemplo, hay que dar funcionalidad a la Dehesa Boyal y a sus instalaciones; hay que recuperar los caminos públicos y buscar financiación para su arreglo; queremos ampliar el ámbito del Museo de la Minería a la zona de los castilletes y otras instalaciones de la cuenca minera a través de convenios de colaboración con sus propietarios; en definitiva hay mucho por hacer, hay ideas, hay ganas y hay ilusión", ha subrayado.

NUEVA ORDENANZA DEL BOTELLÓN

En cuanto a las propuestas en materia de juventud, ha referido que Puertollano es una de las "grandes olvidadas".

"Los jóvenes necesitan propuestas, necesitan alternativas de ocio", ha indicado López, para quien es necesario promocionar el asociacionismo juvenil o fomentar actividades deportivas escolares.

"Queremos que los jóvenes de Puertollano participen en la vida del ayuntamiento con ideas, con propuestas y para ello abriremos los cauces necesarios", indica.

López ha destacado asimismo que Ciudadanos apuesta por una ordenanza municipal del botellón, un fenómeno que hay que "regular, controlar y adaptar a la legalidad vigente", y por hacer campañas de concienciación, con ayuda de la Policía Local, sobre el abuso del alcohol y consumo de drogas.

"En definitiva, hablar a los jóvenes de tú a tú", especifica.

Respecto a la gestión cultural, López ha expresado que en Puertollano la cultura "tiene que ser uno de los pilares fundamentales".

"Contamos con espacios, contamos con personas preparadas, pero hay que querer y hay que trabajar para ello", dice.

Así, trabajará para que Puertollano acoja el anunciado Centro Regional de Fotografía y para establecer el Día del Santo Voto como día de fiesta local, de modo que se promocione esta tradición milenaria, declarada de Interés Turístico Regional.

Asimismo, López propone la elaboración de un Reglamento de Museos Municipales y trabajar por la apertura de los museos ya existentes, sin olvidarse de colocar a Puertollano en todas las webs turísticas de carácter provincial, regional y nacional.

Paralelamente, añade, elaboraría un inventario de los Bienes de Interés Cultural (BIC) y buscaría los medios y la financiación necesaria para su recuperación, mantenimiento y exposición.

"Puertollano tiene mucho que ofrecer, mucho que enseñar y mucho que contar, vamos a trabajar por que esto sea así", ha declarado.

NO PACTARÁ CON EL PSOE

Preguntado por su política de pactos de gobernabilidad tras los comicios municipales, ha reiterado que la línea roja es que Ciudadanos "no va a pactar con el PSOE", partido que considera "responsable" de la situación de la ciudad.