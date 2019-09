Macaco, Camela, Cepeda o Lagarto Amarillo protagonizarán las Fiestas del Vino de Valdepeñas

Actualizado 20/08/2019 14:06:09 CET

Cartel de las Fiestas de la Vendimia y el Vino de Valdepeñas - AYUNTAMIENTO

El programa festivo llega con más de 130 actividades y un presupuesto cercano a los 400.000 euros

CIUDAD REAL, 20 Ago. (EUROPA PRESS) -

Las LXVI Fiestas de la Vendimia y el Vino del Valdepeñas arrancarán el próximo 23 de agosto con un programa conformado por más de cien actividades entre las que destacan los conciertos de artistas como Macaco, Camela, Cepeda, Lagarto Amarillo o Paco Candela.

La inauguración oficial de las fiestas no se producirá hasta el viernes 30 de agosto a las 22.30 horas con el tradicional brindis de la manijera en la Plaza de España que este año ofrecerá Teresa González en representación de la peña 'Los majuelos', el lanzamiento del chupinazo por parte del alcalde de Valdepeñas, Jesús Martín, y un espectáculo multimedia, ha informado el Ayuntamiento en nota de prensa.

La concejal de Festejos, Vanessa Irla, ha destacado del programa actividades para público de todas las edades desde cata infantil de mosto y actividades infantiles a catas de vino, charangas que amenizarán las calles de la localidad. Estas fiestas volverán a contar con un bus turístico gratuito el sábado 31, domingo 1, lunes 2 y martes 3, en la Plaza de España con rutas de 45 minutos con horarios de mañana y tarde, previa inscripción en la Oficina de Turismo.

El acto institucional tendrá lugar el sábado 31 de agosto, a las 20.30 horas, donde se procederá a la entrega de honores y distinciones con la novedad del cambio de ubicación.

El acto se realizará en Bodegas A7 para poner en valor este nuevo espacio, será el primer día que se abra al público, tal y como ha apuntado la responsable municipal de Festejos, que ha indicado que esta nueva plaza pública acogerá el acto institucional con el brindis poético a cargo de Ángeles Mora Fragoso, Premio Nacional de Poesía 2016.

Por otro lado, hay que destacar del lunes 2 de septiembre la Cena Homenaje a los Mayores, el martes 3 de septiembre tendrá lugar el concurso tradicional de limoná y la representación de la obra función en el Teatro Auditorio Municipal de 'La muerte de Sherlock Holmes'. Además, el viernes 6 de septiembre la Plaza de Toros será escenario de Humor Amarillo, donde las peñas serán las protagonistas bajo inscripción previa.

CORRIDA DE TOROS Y CONCIERTOS GRATUITOS

El domingo 1 de septiembre la Plaza de Toros acogerá la corrida con toros de la ganadería de Martín Lorca, para los toreros Salvador Cortés, Esau Fernández y Gómez del Pilar.

Abundando en los conciertos gratuitos, el programa contará con una amplia variedad de estilos y de artistas como Camela, Cepeda, Sweet California, Blas Cantó, Paco Candela y Macaco, que se subirán al escenario de la Plaza de España de la localidad

El primero será Lagarto Amarillo que actuará el viernes 30 de agosto, día de la inauguración, a las 23.30 horas, presentando su álbum 'Estoy mintiendo de verdad' y cuyo tema 'Culpable' ha sido un hit en las listas musicales.

El sábado 31, a las 23.00 horas, será el turno de Cepeda, el cantante que saltó a la fama a raíz de su participación en el programa 'Operación Triunfo 2017' no ha parado de ofrecer conciertos para sus innumerables fans, presentando su disco 'Principios'.

Al día siguiente, el domingo 1 de septiembre, a las 23:00 horas, el mítico grupo Camela celebrará su gira 25 aniversario en Valdepeñas. 'Cuando zarpa el amor', 'Sueño contigo' o 'Lágrimas de amor' son solo algunos de sus grandes éxitos musicales que siguen moviendo a cientos de miles de seguidores de todas las edades.

El lunes 2 de septiembre, a las 22.30 horas, será el turno del grupo valdepeñero Caipiroska, que también tendrá su hueco dentro de las Fiestas del Vino de la localidad y le seguirá El Brujo, a la 1.00 horas. El martes 3 de septiembre, a las 23.00 horas, será el turno del flamenco, la rumba, las baladas y sevillanas gracias a la actuación del reconocido y aplaudido Paco Candela.

El miércoles 4, también a las 23.00 horas, regresará a Valdepeñas, después de más de 20 años, el grupo El Nuevo Mester de Juglaría, un clásico de las Fiestas del Vino que celebrará en esta ocasión su 50 aniversario.

El jueves 5 de septiembre, a las 23.00 horas, se subirá al escenario el camaleónico cantante Blas Cantó, excomponente del grupo juvenil Auryn y ganador del programa 'Tu cara me suena', que ahora arrasa en solitario con temas como 'Él no soy yo' o 'No volveré'.

El viernes 6 de septiembre, a las 23.30 horas, actuará el barcelonés Macaco. De tocar en las Ramblas de Barcelona a ser un referente en su género, en el que fusiona reggae, jazz y funk, llegará ahora a la Ciudad del Vino para hacer un repaso musical a su carrera.

Por último, el sábado 7 cerrará los conciertos el grupo juvenil Sweet California que suspendió el pasado año su concierto en la Ciudad del Vino debido al accidente de una de sus componentes. Una vez recuperada, el trío al completo ofrecerá en la Plaza de España, a partir de las 23.30 horas, temas de sus discos 'Head for the stars', 'Break of Day', '3' y de su último trabajo 'Origen'.

Además, la Plaza de España contará con diferentes orquestas para amenizar las madrugadas y la Plaza del Convento correrá con animación musical a cargo de DJ Beni y DJ David Simarro. En cuanto a los horarios de cierre Vanessa Irla apuntaba que "se han ampliado en la medida de lo posible para conciliarlo con la fiesta de los jóvenes y el trabajo del dispositivo de limpieza", siendo el viernes 30, sábado 31, viernes 6 y sábado 7 a las 5.30 horas, mientras que el domingo 1, martes 3, miércoles 4 y viernes 5 se cerrará a las 4:00 horas y el lunes 2 a las 2:30 horas.

En referencia al presupuesto, la teniente de alcalde de Festejos concluyó señalando que el Consistorio destinará este año a las Fiestas de la Vendimia y el Vino unos 400.000 euros, "que son una inversión porque sirve de reclamo para que venga gente de la provincia y de la región que consume en los bares, compran en las tiendas y se alojan en hoteles, por lo que eso repercute económicamente en la ciudad".