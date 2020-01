La madre indemnizada con 5,5 millones de euros pide que la matrona que la atendió en el parto no vuelva a trabajar

Publicado 22/01/2020 16:54:05 CET

CIUDAD REAL, 22 Ene. (EUROPA PRESS) -

La madre de la bebé que sufrió lesiones durante el parto en el hospital de Valdepeñas (Ciudad Real) ha mostrado su satisfacción por la sentencia que condena al Servicio de Salud de Castilla-La Mancha (Sescam) a abonar a la familia de la pequeña 5,5 millones de euros por negligencia médica, la sentencia con más indemnización que ha habido en España.

En rueda de prensa junto a la presidenta nacional de la Asociación de Defensor del Paciente, Carmen Flores, y el abogado Paco Fernández-Bravo, la madre ha asegurado que le ha parecido muy bien que el caso haya sido juzgado por lo penal y que le gustaría que la matrona que la atendió en el parto "no volviera a trabajar más en ningún sitio".

"Son muchos años tirando de ella y no llegas con los tratamientos que le mandan", ha contestado a los periodistas sobre la indemnización explicando que tiene otros dos hijos mayores que Paula, que es así como se llama la bebé afectada por "una parálisis muy grave, que le impide hablar, comer y moverse".

Además de narrar lo sucedido en el parto en el que al parecer Paula venía con vueltas de cordón, ha aclarado que no cree que fuera debido a falta de medios, "solo que no quisieron hacer la cesárea, parece que querían que naciera por parto natural".

Ha asegurado que "después de dar muchas vueltas" ha logrado una ayuda a la Dependencia de 387 euros por "ser una excepción" ya que cuando nació Paula estas ayudas no se concedían. "No me ha ayudado nadie, ni nadie me ha pedido perdón por lo sucedido".

También ha explicado las dificultades del día a día de Paula que por sus problemas respiratorios necesita fisioterapia continua. "Hasta los seis años ha estado en Atención Temprana, luego se supone que el niño se escolariza y en la escuela hay unos fisioterapeutas, logopedas y demás que ayudan a los niños, pero Paula está en cama", ha explicado.

INHABILITACIÓN PARA LA MATRONA

De su lado, la presidenta nacional de la Asociación de Defensor del Paciente ha anunciado que desde la entidad que preside va pedir que se inhabilite a la matrona para que ejerza su profesión. "Esta persona tenía que estar en la cárcel porque el daño que ha hecho es un acto doloso, evitable e imperdonable", ha alegado, añadiendo que no es la única vez, sino que ha sido denunciada en más ocasiones.

Flores ha explicado en alusión a la sentencia que afirma que se trata de omisión del deber de socorro en su acto profesional, que no se explica cómo alguien tiene una experiencia dilatada como matrona puede llegar a "hacer tantísimo daño, a omitir lo que es su propio protocolo o acción y deja que nazca un bebé en una situación irreversible", como ocurrió en el caso de Paula.

Ha invitado al Sescam, al propio Gobierno y a las comunidades autónomas a reflexionar sobre lo que está pasando con los partos. "Quizás hay que cambiar algo, a lo mejor hay que hacer cesáreas aunque cuesten más caras y haya que tener a la madre en el hospital más tiempo, porque lo primero es mantener la vida y la salud de la madre y del bebé y después es el coste". Ha aludido a los parámetros de la Unión Europea que dice que España es el país donde más cesáreas se hace. "Aquí tenemos los bebes con más edad, por lo tanto las circunstancias son distintas. Hace falta tener bebes, pero vivos y sanos", ha afirmado.

Sobre la indemnización, ha afirmado que "casi sin error" es la sentencia con más indemnización que ha habido en España. "Si cinco millones y medio de euros evita que no se produzca un solo caso más, estará bien hecho, porque a la Administración y a los que hacen este tipo de cosas les importa que no les toquen el bolsillo, y a lo mejor tocándoselo se van a evitar", ha concluido.

Finalmente, el abogado se ha mostrado contento con el resultado de la sentencia porque "se ha hecho justicia con una familia que ha estado abandonado por todos" y considera que el Sescam ha causado un "daño gravísimo" y los ha abandonado a su suerte en un pueblo del centro del Campo de Montiel "sin servicios ningunos. "Han sido muchos años de mucho trabajo, de mucha incertidumbre, pero al final lo hemos conseguido y no ha quedado impune", ha admitido.

Ha reprochado como a lo largo de los años la niña iba teniendo más necesidades y la familiar "no ha recibido ayuda de nadie". Algo que también, ha añadido, lo ha hecho la jueza en la sentencia a las compañías aseguradoras que no pusieron a disposición sus recursos médicos y rehabilitadores. Ahora, ha asegurado, con este dinero, ya van a tener a su disposición todos los recursos que necesitan y "esa calidad de vida que se merecen tener".

Ha explicado los aspectos jurídicos de este asunto. Ha contado como se ha tratado de una sentencia de conformidad en el aspecto penal para condenar a tanto a la matrona como al ginecólogo en lugar de una imprudencia grave, como se defendía desde la acusación, a una menos grave. "Todos entendimos que era más importante solucionar la situación asistencial y económica de la familia, que intentar una condena penal mucho más grave".

También ha desglosado los conceptos de la indemnización que asciende a los 5,5 millones de euros, que es el resultado de la cuantía indemnizatoria total de 2.591.498 euros, sumándole los intereses punitivos a las compañías aseguradoras Zurich y Mapfre de un millón de euros. Además, ha explicado existen unos intereses legales que tienen que pagar la administración y los médicos de 629.672 euros y una pensión anual de 25.500 euros con una estimación de 10 años de vida de la niña. "Es un cálculo bastante cercano a la realidad, aunque habrá que esperar que la sentencia sea firme y hacer los cálculos precisos", ha añadido el letrado