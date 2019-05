Manchón (IU-Podemos) considera prioritario renegociar la "enorme losa" del plan de ajuste en Puertollano

Publicado 18/05/2019 9:19:48 CET

PUERTOLLANO (CIUDAD REAL), 18 May. (EUROPA PRESS) -

El candidato de la confluencia Izquierda Unida-Podemos a la Alcaldía de Puertollano, Jesús Manchón, considera que la prioridad para recuperar la inversión desde el Consistorio pasa por renegociar las condiciones del plan de ajuste que durante los últimos años ha sido una "enorme losa" que ha "coartado" el derecho a "prestar y recibir unos servicios básicos dignos y de calidad".

En una entrevista concedida a Europa Press, el candidato de la coalición de izquierdas ha subrayado que la ciudad necesita "urgentemente" inversiones y que por tanto lo primero que hará, si asume el bastón de mando, será renegociar las condiciones del plan de ajuste.

"Esto no significa que no vayamos a pagar la deuda pero no es justo que abonemos una fiesta a la que nadie nos invitó y que empezó en el año 2007 con la mayoría absoluta del PSOE", matiza.

El segundo paso de la gestión municipal de IU-Podemos sería iniciar los trámites para constituir una Empresa Municipal de Servicios cambiando el objeto social de la actual Empresa del Suelo y Vivienda, así como cubrir las necesidades de reposición y gestión en todas las competencias municipales.

"No es un proceso ni rápido ni sencillo, por lo que será una prioridad para el inicio de legislatura", ha explicado.

Además, y como tercera acción prioritaria, la formación propugna un acuerdo con todos los grupos representados en la nueva Corporación para cerrar el Reglamento Orgánico Municipal e iniciar "un nuevo camino" con este documento que "marcará el paso en el Ayuntamiento, adaptándolo al siglo XXI".

Igualmente importantes serán para Manchón las políticas en materia de empleo.

A su juicio, es imprescindible continuar con una política de diversificación industrial para facilitar la implantación de empresas en los polígonos, sobre todo en La Nava.

En este sentido ha apuntado a la finalización y acondicionamiento del sector 3 "para hacerlo realmente atractivo", sin olvidarse de la mejora de la fibra óptica y de una tarifa de agua industrial, unas actuaciones "incuestionables".

"Además, tenemos la experiencia de la energía fotovoltaica, pero eso no quiere decir que cerremos la puerta a otro modelo productivo; lo importante es no ceder grandes parcelas para ocupar pocos puestos de trabajo", ha añadido.

De forma paralela, la candidatura de Manchón insistirá para que las "infraestructuras prometidas", como la opción sur de la autovía A-43 o la construcción del nuevo hospital, sean una realidad "ya que son absolutamente necesarias para alcanzar importantes niveles de empleo sin importar el sector al que pertenezca".

SIN DEMAGOGIA EN MATERIA FISCAL

En materia fiscal, Manchón ha advertido de que no va a ser "demagogo" ni va a anunciar una bajada masiva de impuestos en campaña electoral.

"No venimos a engañar a nadie; los servicios municipales se pagan con las tasas y los impuestos, y quien proponga una bajada masiva, además de ser temerario, esconde otros intereses como es la externalización de la gestión pública que además ha demostrado no garantizar un mejor servicio", ha subrayado, si bien ha asegurado que tampoco es necesario subir impuestos a los ciudadanos.

"Gracias a nuestra iniciativa ya se subió al máximo permitido el IBI de características especiales que afecta a las grandes empresas y los agoreros que decían que esto provocaría la huida del tejido industrial se equivocaron; es más, la inversión parece que está volviendo, tras los anuncios de Ence e Iberdrola", ha recordado.

Lo que sí hará, prosigue, es buscar un consenso con la oposición presentando las cuentas "mucho antes" y dejando un tiempo suficiente para estudiar el posible alcance de las decisiones que se tomen.

"Si algo hemos aprendido del Gobierno saliente es a no hacer las cosas como ellos", ironiza.

En cuanto al desarrollo urbanístico, IU-Podemos contempla la zona del Abulagar como escenario de crecimiento.

En este sentido añade que un "punto de inflexión" para esta barriada sería la construcción de la Comisaría de Policía Nacional "prometida hace años por el Gobierno del PSOE y cuyo proyecto se abandonó".

"Con esta medida solucionaríamos el problema de la seguridad, ya que dotaríamos de mejores instalaciones a la policía y podrían venir acompañadas de un mayor número de efectivos", recalca.

Además, en el plano "inmediato" se acondicionaría la ciudad mediante los recursos de los fondos FEDER para los proyectos EDUSI, "prestando especial atención a los barrios periféricos que han alcanzado una situación de abandono y dejadez por parte de la administración local".

También apuesta por las reformas de la calle Ancha y calle Muelle, haciendo esta última semipeatonal "debido a la importancia que tiene como entrada a la ciudad desde la estación de tren".

ACTIVIDADES MÁS ALLÁ DEL BOTELLÓN

Por otra parte, Izquierda Unida-Podemos desarrollará un programa de políticas dirigidas a la juventud que ofrezcan "algo más que la cultura del botellón".

"Es necesario reanudar los programas de actividades para las noches de fin de semana y ofrecer una alternativa en consenso con el Consejo de Juventud; no tiene ningún sentido que gobernantes con una media de 40 años decidan por adolescentes", ha subrayado.

En relación a las políticas culturales Manchón considera que la oferta "ha caído exponencialmente" en Puertollano, al igual que las actividades en festejos.

"Tenemos instalaciones infrautilizadas como son el palacio de congresos La Central y el coso polivalente que pueden acoger multitud de espectáculos en todas las épocas del año, y hay que establecer contactos con los empresarios del sector para hacer de Puertollano un referente de la provincia y un punto fijo en la agenda de los artistas nacionales", indica.

A su juicio, también es necesario publicitar y exportar más las fiestas locales como el Santo Voto, la Feria de Mayo o las fiestas patronales "escuchando a quienes mejor las representan: las agrupaciones folclóricas de la ciudad".

Preguntado por los posibles pactos de gobernabilidad tras los comicios locales, el número uno de IU- Podemos indica que la confluencia se presenta para ganar las elecciones y gobernar Puertollano, tras "demostrar" en la pasada legislatura que tiene "buen talante" para alcanzar acuerdos con el resto de grupos municipales, si bien advierte de que esto no quiere decir que el PSOE "tenga un cheque en blanco" ni que IU- Podemos "vaya a darle a la derecha el gobierno de la ciudad".

LA LÍNEA ROJA ES LA EXTREMA DERECHA

"Deben ser el resto de grupos quienes tienen que posicionarse y decir claramente si nos darían su apoyo para que gobierne IU-Podemos con las propuestas descritas, servicios públicos y gestión directa de los mismos, anteponiendo el interés general sobre el beneficio empresarial", puntualiza.

Eso sí, la única línea roja clara que se marca es la "extrema derecha".

"No vamos a tener ningún tipo de relación con aquellos que utilizan la bandera de todos para buscar el enfrentamiento ni con quienes promueven el odio para ocultar su falta de propuestas; quien no comparta esta posición no tiene nada que hacer con nosotros", remacha.

En todo caso Manchón ha lamentado el talante del PSOE en la última legislatura, ya que considera que ha gobernado "como si tuviera mayoría absoluta, de espaldas a los grupos de la oposición y en una realidad alternativa a como la población ha percibido la situación del pueblo".

"Para el equipo de Gobierno de Mayte Fernández la culpa ha sido siempre de los demás, sin hacer uso alguno de la palabra autocrítica", ha enfatizado Manchón, quien defiende que para gobernar una ciudad como Puertollano "hay que tener carácter, pero también saber tender la mano al resto de representantes de la ciudadanía; así, con muy poco se puede mejorar".