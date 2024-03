Mancomunidad de Aguas 'Río Algodor' amenaza con limitar el suministro a Noblejas si no paga su deuda de casi 5 millones

TOLEDO, 21 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Mancomunidad de Aguas 'Río Algodor' estudia abrir un expediente de reducción de suministro de agua al Ayuntamiento de Noblejas si no paga la deuda de casi cinco millones de euros que mantiene con este organismo, que presta el servicio de abastecimiento de agua potable a los 45 municipios que la integran y más de 134.000 vecinos.

Así lo ha indicado en rueda de prensa el presidente de esta Mancomunidad, Emilio Bravo, en la que ha estado acompañado por los tres vicepresidentes de la misma, la alcaldesa de Villatobas, Gema Guerrero; el alcalde Miguel Esteban, Marcelino Casas; y el alcalde de Madridejos, Fracisco López.

Bravo ha explicado que la situación viene del año 2012 cuando el Ayuntamiento de Noblejas, que es el municipio que más agua consume de la Mancomunidad, estuvo incumpliendo "injustificadamente" su obligación de pago de la tasa de agua potable, generando un "grave déficit" económico y presupuestario a este servicio.

Todo ello, ha añadido, hasta que la Mancomunidad venció al Ayuntamiento en varios procedimientos judiciales que éste instó, en los que se confirmó la validez de la tasa y de las liquidaciones a pagar, tanto en los juzgados Contencioso-Administrativo de Toledo, como el Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha y el Tribunal Supremo.

Fallos tras los cuales, ha proseguido, el Ayuntamiento de Noblejas comenzó a abonar las liquidaciones posteriores no recurridas, cobrando la Mancomunidad las liquidaciones que habían sido impugnadas por vía ejecutiva merced a embargos, con la colaboración de la Junta mediante expedientes de compensación.

VUELTA "A LAS ANDADAS" EN 2023

Sin embargo, Bravo ha lamentado que desde agosto de 2023 el Ayuntamiento de Noblejas "haya vuelto a las andadas" después de recibir notificación por parte de la Mancomunidad para instarle a pagar los intereses devengados de la demora del pago de las liquidaciones impugnadas ante los tribunales, dejando sin pagar desde mayo del pasado año hasta la fecha una deuda de 804.076 euros.

Una cantidad, ha apuntado el presidente de la Mancomunidad que, sumada a los créditos anteriores y según la documentación y datos contables de este organismo, supone una deuda total de 4.741.940 euros. "Tenemos un problema", ha sentenciado Bravo, que ha añadido que esta situación "no es normal" y se ha preguntado cómo si el Ayuntamiento de Noblejas cobra a los vecinos este servicio no afronta su deuda.

Con todo, ha anunciado que los servicios jurídicos de la Mancomunidad están estudiando iniciar un expediente de reducción de suministro de agua al Ayuntamiento de Noblejas en virtud al reglamento del Servicio de Abastecimiento de Agua Potable en Alta, aprobado en sesión plenaria en 2013.

200 LITROS POR HABITANTE AL DÍA

Ello le permitiría, en caso de impagos reiterados, limitar la dotación de abastecimiento poblacional al municipio de Noblejas hasta un máximo de caudal mínimo garantizado de 200 litros por habitante al día, restringiendo el suministro a otras actividades no esenciales como las industrias.

"Para nosotros es una situación complicada y no quisiéramos llegar a ello pero hemos hablado con el Ayuntamiento de Noblejas en diversas ocasiones, no se nos da ninguna solución y corremos el riego de que a los habitantes de los distintos municipios que pertenecen a la Mancomunidad les tengamos que cortar el agua", ha manifestado Bravo.

A preguntas de los medios, Bravo ha reconocido que esta acción es "una forma de presionar" porque también se pueden buscar otros medios jurídicos para conseguirlo aunque "el problema" de esta vía es que iría más lenta, "y tenemos que pagar la factura todos los meses".

Preguntado por las explicaciones que da el Ayuntamiento de Noblejas para no pagar, el presidente de la Mancomnidad de Aguas 'Río Algodor' ha dicho que el Consistorio argumenta que el agua tiene tres tramos y en función de ello hay un precio. "Pero es que esa justificación no me sirve porque cualquier otro pueblo puede decir lo mismo", ha concluido Bravo.