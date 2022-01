Manifiesto por Cuenca urge a Junta a aprobar un plan para frenar la despoblación: "Se necesita una actuación urgente"

CUENCA, 25 Ene. (EUROPA PRESS) -

Manifiesto por Cuenca, la Asociación contra la despoblación en la provincia de Cuenca, cree que el Gobierno de Castilla-La Mancha "no está logrando parar la despoblación" y le ha urgido a aprobar un plan de desarrollo especial para la provincia "con objetivos concretos y presupuesto suficiente". "No se necesitan parches, se necesita una actuación excepcional y urgente", advierten desde la asociación.

Considera que, sobrepasado ya el ecuador de la legislatura, la Junta de Castilla La Mancha "no está logrando frenar la despoblación, ni parece que con las iniciativas aprobadas y anunciadas vaya a poder lograrlo, ni en el medio rural ni en el urbano".

Manifiesto por Cuenca cree que el ejecutivo castellanomanchego no es consciente de cómo se encuentra la provincia de Cuenca, que "en la última década ha perdido un 10,7% de su población", es decir "más de veinte mil habitantes", y que el futuro "no es nada halagüeño" si se tienen en cuenta "los altos índices de envejecimiento de sus habitantes". "No se necesitan parches, se necesita una actuación excepcional y urgente, y cada año que pasa sin hacer nada dirige a muchas localidades a una situación difícilmente reversible", aseguran desde la asociación en nota de prensa.

Según afirma, "no son suficientes" las medidas inconexas aprobadas ni una ley contra la despoblación que garantiza derechos que los ciudadanos ya tienen reconocidos en la Constitución; la provincia de Cuenca --dice-- necesita de un plan especial que fije concretamente cuál es el número de habitantes con el que se va a aumentar el padrón, cómo lo va hacer y en cuánto tiempo; lo contrario son medidas de cara a la galería con un resultado de difícil evaluación.

Por todo ello, Manifiesto por Cuenca pide públicamente a la Junta que apruebe un plan de desarrollo especial para la provincia de Cuenca "con objetivos concretos y alcanzables" en materia de despoblación, "presupuesto suficiente, y un calendario para su ejecución".

En su opinión, este plan debería hacer hincapié, además de en la mejora de todos los servicios públicos, en la mejora de infraestructuras, en la modernización, financiación y coordinación de los ayuntamientos, en la diversificación económica y en el impulso del sector agroindustrial (incluyendo el forestal), en la presencia decidida de la cultura en los pueblos, así como en la potenciación del sector turístico.

"Falta pasar de los discursos contra la despoblación a los hechos. Exigimos verdadera voluntad de hacerse cargo de la situación de la provincia de Cuenca y que se deje de desaprovechar y obviar las muchas posibilidades que tiene", concluye la asociación.