Martín dejará en 2023 la Alcaldía de Valdepeñas: "Espero alcanzar el retiro, creo que me lo he ganado"

Actualizado 17/11/2019 12:05:50 CET

VALDEPEÑAS, 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

El socialista Jesús Martín, que ha gobernado desde 2003 y con cinco mayorías absolutas consecutivas la ciudad de Valdepeñas, afronta su último mandato como regidor valdepeñero. "Espero en esta legislatura alcanzar un poco el retiro, que creo que me lo he ganado".

En una entrevista con Europa Press, ha bromeado al respecto asegurando que, o se va, o acabarán poniendo su capilla ardiente en el salón de plenos. "Y no tengo ganas. Sobre todo de que me pille dentro. Si me quieren pasar luego para rendirme honores, no me voy a enterar, pero una cosa es que te metan y otra que te quedes dentro", ha ironizado.

Sobre su sucesión, se ha mostrado convencido de que "cualquier persona" de su actual equipo de Gobierno "tiene igual o más capacidades" que él para seguir gobernando Valdepeñas. "Yo no dibujo el poder como una monarquía. El día que yo me vaya, que democráticamente salga elegido el que tenga que ser", ha afirmado.

En todo caso, sí ha querido dejar claro que agotará esta legislatura, ya que no quiere "tomarle el pelo" a la ciudad.

"Todo lo que tengo en la vida y en la política, como ser senador, se lo debo a que los ciudadanos de Valdepeñas depositan en mí su confianza, y no la voy a traicionar" ha concluido.