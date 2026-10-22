La mayoría socialista saca adelante la Ley de Medidas Urgentes de Vivienda de C-LM frente al rechazo de PP y Vox

El consejero de Fomento, Nacho Hernando. - CARMEN TOL2/CORTES

TOLEDO 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Proposición de Ley de Medidas Urgentes para la Movilización de Suelo, el Impulso de la Vivienda y la Simplificación Urbanística de Castilla-La Mancha ha salido adelante con el voto favorable de la mayoría socialista, frente al rechazo de Vox y PP.

El diputado socialista Álvaro Toconar ha sido el encargado de defender la ley, valorando que los socialistas quieren "más suelo, más vivienda, más justicia", en contra de lo que promueve el PP: "más privilegios fiscales para lo que más tienen, a los fondos buitres, y más dificultades para que la ciudadanía y las empresas puedan acceder a su primera vivienda y construir casas".

La norma permitirá, según Toconar, "movilizar más suelo terciario y dotacional privado" con el objetivo de que "se pueda construir vivienda de protección pública sin necesidad de tener que cambiar el planeamiento", lo que podría "retrasar muchos proyectos meses, sino años".

Los ayuntamientos podrán licitar suelo público hasta un 50% por debajo del precio de mercado cuando el destino sea vivienda sometida a algún tipo de protección pública.

Además, el Gobierno regional podrá promover vivienda pública en edificios en desuso propiedad de la Junta y de otras administraciones públicas. También, en terrenos donde la normativa urbanística dice que se pueden construir como máximo un número determinado de viviendas esta cantidad se va a aumentar en un 20 por ciento.

Los planes de regeneración urbana (PRU) permitirán regenerar barrios, ayudar a muchísimas familias que, "si no es con el impulso público, jamás van a tener un impulso a la hora de mejorar su barrio y su propia vivienda".

Esta ley también introduce que se pueden aprobar planes especiales para convertir suelo rústico en suelo urbanizable.

UNA LEY "RÁPIDA Y ÁGIL"

Toconar ha definido una norma como "rápida y ágil", con procedimientos que van a reducir los plazos hasta en un 50%. "Es importante que las personas tengan no solo beneficios fiscales junto a las empresas para estar en el mundo rural, sino que también es importante que haya oferta de vivienda".

Se facilitarán además que proyectos de desarrollo socioeconómico puedan instalarse en las zonas rurales, "hasta el punto de que se va a poder utilizar hasta el 50% del suelo rústico".

VOX: "ES UN PARCHE MÁS"

Por su parte, el diputado de Vox Franscisco Cobo ha lamentado que esta ley sea "un parche más", reclamando un solo "texto de referencia, no 20 o 22".

La norma, ha criticado Cobo, "no genera agilidad" ni tampoco aligera la burocracia, sino "mucha indefensión", aventurando "muchísimos problemas a la hora de llevar a cabo la interpretación" que el PSOE propone.

"Señores socialistas, deberían respirar hondo, replantearse su situación, su discurso electoralista vacío y le diría la verdad a la sociedad de Castilla-La Mancha", ha afirmado.

Entre sus propuestas, ha defendido "destinar los recursos públicos a los españoles, garantizando que el dinero pagado por el esfuerzo de los contribuyentes repercuta a sus familias"; además de "construir casas", sabiendo a "quién van a ir destinadas", estableciendo para ello "prioridad nacional".

Vox quiere "evitar que la inmigración ilegal siga colapsando y saturando los servicios".

PP NO SE OPONE A CONSTRUIR MÁS VIVIENDA

De su lado, el diputado del PP Nacho Redondo no se ha mostrado en contra de "construir más" sino de proponer fórmulas para que pueda protegerse y vivienda más protegida.

Plantean en el PP "estudiar la movilidad y las infraestructuras" justificando "de verdad el incremento de edificabilidad", que se tengan en cuenta la posición de un ayuntamiento "cuando se cambia el planteamiento de un municipio", ya que, según argumentan, "hay dudas de que la Junta pueda hacer lo que quiera con esa parcela, sin contar precisamente con la valoración o el consentimiento de los ayuntamientos".

"Yo no sé si dentro de tres años, ojalá que no, alguno de estos asuntos acabe en un tribunal. Pero si acaba, que nadie diga que no se les avisó", ha advertido Redondo.

Tras repasar la situación de las familias o los jóvenes para acceder a una vivienda, ha criticado que es una ley que "llega muy tarde", recordando a los socialistas "que el problema de vivienda no apareció en agosto", cuando se planteó esta proposición de ley. "Llevan ustedes once años en el gobierno y ocho años en el Gobierno de la nación. ¿Por qué no se ha hecho antes?", se ha preguntado.

Sin embargo, ha emplazado a que la situación en vivienda mejorará cuando los 'populares' lleguen al Gobierno regional: "los jóvenes seguirán buscando vivienda, las familias haciendo cuentas y los alcaldes --también-- en cómo prestar los servicios. La esperanza está puesta en que cuando el Partido Popular llegue al Gobierno podamos mejorar la vida".

HERNANDO LAMENTA LA CONVOCATORIA ELECTORAL

De su lado, el consejero de Fomento, Nacho Hernando, ha pedido al PP que "no intente hoy escenificar por cuestiones de convocatoria electoral una distancia que no debiera existir".

"Los españoles nos pagan para que nos pongamos de acuerdo. Nos pagan para que podamos plantear soluciones y no más problemas", ha afirmado.

En este sentido, ha lamentado "mucho" que el "clima de diálogo, de consenso y de acuerdo", que había nacido justo antes de la convocatoria electoral de generales, "saltara por los aires".

"Se han distanciado solamente porque hay elecciones generales. ¿Cómo van a estar ustedes en contra? De que haya más vivienda, más asequible, sea más rápido el trámite, más suelo disponible, que le demos un mejor uso a los edificios que ya existen y están vacíos?", ha planteado el PP a los 'populares'.

Así, ha señalado que "la gente lo que espera es una ley que aprobemos entre todos". "Para esto sirve la política, para que la gente deje de pagar la mitad de sus sueldos solamente en el alquiler. Y avanzaremos más rápido si vamos juntos, y daremos mayor seguridad jurídica si las enormes transformaciones que plantea esta ley asumimos que son de todos y de todas".

Es por ello, que ha señalado que "esta ley no aspira a ser una ley del PSOE" sino "a ser una ley de todos y de todas, de las ciudades y de los pueblos más pequeños, de todos los partidos políticos".