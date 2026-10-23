Mellado (IU) se perfila como número dos al Senado por Ciudad Real y desplazaría al alcalde socialista de Carrizosa

Archivo - Pedro Mellado, líder de IU en C-LM - EUROPA PRESS - Archivo

CIUDAD REAL, 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

El coordinador regional de Izquierda Unida en Castilla-La Mancha, Pedro Mellado, se perfila como el candidato que ocupará el segundo puesto de la lista conjunta del PSOE y Frente Amplio al Senado por Ciudad Real en las elecciones generales del próximo 29 de noviembre, aunque su designación definitiva todavía está pendiente de las negociaciones entre las formaciones que integran la coalición de izquierdas.

Así lo ha avanzado el propio Mellado en declaraciones a Europa Press, en las que ha confirmado que Izquierda Unida le ha propuesto para ocupar ese puesto, que inicialmente estaba reservado para el alcalde socialista de Carrizosa, Pedro Antonio Palomo Mata, quien quedaría fuera de la candidatura si finalmente se confirma el acuerdo.

"Está confirmado que en esa lista corresponde a Frente Amplio el número dos e IU me ha propuesto a mí", ha explicado Mellado, quien ha reconocido que todavía existen conversaciones dentro de la coalición para determinar qué puestos corresponden a Izquierda Unida y cuáles a Movimiento Sumar en el resto de provincias de Castilla-La Mancha.

No obstante, ha apuntado que "parece claro que en Ciudad Real va a ser IU", aunque ha insistido en que todavía no existe una confirmación definitiva.

El acuerdo alcanzado entre el PSOE y Frente Amplio para concurrir conjuntamente al Senado bajo la denominación Senado de Progreso ha obligado a modificar las candidaturas que los socialistas habían confeccionado inicialmente.

En Castilla-La Mancha, Ferraz ha cedido a Frente Amplio el segundo puesto de las listas al Senado en las cinco provincias, lo que afecta a Pedro Antonio Palomo en Ciudad Real; Francisco Tierraseca, en Albacete; Montserrat Poyatos, en Cuenca; Mercedes Gómez, en Guadalajara; y María Luisa Rodríguez, en Toledo.

En el caso de Ciudad Real, la candidatura socialista estaba encabezada por la alcaldesa de Alcázar de San Juan, Rosa Melchor, seguida de Palomo y de la alcaldesa de Castellar de Santiago, María del Carmen Ballesteros.

JUANA CARO, PROPUESTA DE IU PARA EL CONGRESO

En cuanto a las candidaturas al Congreso de los Diputados, el coordinador regional de IU ha confirmado que su formación ha propuesto a Juana Caro para encabezar la lista de Frente Amplio por Ciudad Real.

Caro, que fue concejala en el Ayuntamiento de Valdepeñas y ya encabezó la candidatura de Unidos Podemos al Congreso por Ciudad Real en las elecciones generales de 2016, sin conseguir representación parlamentaria, es la apuesta de Izquierda Unida para representar a la coalición en la Cámara Baja, aunque su candidatura todavía está pendiente de ratificación.

LAMENTA LA FALTA DE ACUERDO CON PODEMOS

Mellado también ha lamentado la ruptura de las negociaciones con Podemos, que concurrirá por separado de Frente Amplio en prácticamente toda España, salvo en Canarias y la Comunidad Valenciana.

"Desde Castilla-La Mancha intentamos empujar todo lo que estaba en nuestra mano para que pudiera haber un acuerdo", ha señalado, aunque ha explicado que Podemos rechazó sentarse a negociar y exigió romper los acuerdos ya alcanzados con otras formaciones, algo que IU consideraba inviable.

El dirigente ha reconocido que la división del voto a la izquierda del PSOE puede perjudicar las posibilidades de obtener representación parlamentaria, especialmente en determinadas circunscripciones.

Pese a la falta de unidad electoral, Mellado ha destacado el creciente optimismo entre la militancia de IU ante lo que considera una recuperación del voto progresista que las encuestas de hace unos meses no reflejaban.

"Confiamos en que esa tendencia al alza, que ya es evidente, se confirme y se mantenga a lo largo de estos días", ha señalado el dirigente de IU, convencido de que "a PP y a Vox se les va a hacer muy larga la campaña electoral".

En este sentido, ha asegurado que existen "muchas opciones de revalidar el Gobierno de coalición progresista" y conseguir una mayoría parlamentaria que permita mantener los avances sociales.