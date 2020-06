El mercadillo de Ciudad Real reabre este sábado con 36 puestos de alimentación y aforo para 195 personas

Las piscinas municipales, preparadas y a la espera de que Sanidad autorice su apertura

CIUDAD REAL, 4 Jun. (EUROPA PRESS) -

El mercadillo de Ciudad Real, que se celebra tradicionalmente en el recinto ferial, vuelve este sábado 6 de junio con 36 puestos de alimentación y productos perecederos --un 25 por ciento de los habituales-- y aforo para 195 personas.

Así lo ha avanzado este jueves la alcaldesa de Ciudad Real en una rueda de prensa virtual en la que ha recordado que era algo que estaba previsto si la ciudad pasaba a fase dos.

Una reapertura que Zamora ha asegurado que se hará respetando todas las medidas de seguridad que vienen desde el Ministerio de Sanidad "para no poner en riesgo la salud ni de los vendedores ni de los clientes".

Así, ha explicado que los puestos se colocarán en posición de damero para evitar aglomeraciones y la entrada y la salida se hará por la Avenida de los Descubrimientos, donde se controlará en todo momento que el aforo es el correcto.

Ha añadido que a la entrada habrá dispensadores de hidrogel y será obligatorio el uso de mascarilla, además de respetarse la distancia de seguridad tanto entre puestos como entre los vendedores y clientes. Además no estará permitido manipular los productos por parte de estos últimos.

El horario de apertura será de 9.00 a 13.00 horas, ha explicado la alcaldesa, que ha asegurado que a medida que se vaya llegando a la "nueva normalidad" se irán ampliando los puestos.

Para llegar a esta reapertura, ha puntualizado han sido necesarios un informe detallado de la situación del mercadillo por parte del Área de Consumo y una reunión de coordinación de la concejal responsable, Ana Belén Chacón, con los jefes de los servicios de Limpieza, Protección Civil, Policía Local y Consumo.

TRÁMITES DE FORMA PRESENCIAL CON CITA PREVIA

Por otro lado, ha anunciado que a partir del próximo lunes 8 de junio se podrán realizar trámites en algunos servicios municipales de manera presencial con cita previa. Así los vecinos podrán acudir a realizar sus trámites en el Registro, Renta, Inspección Tributaria, Intervención y Tesorería.

Una medida adoptada, ha precisado, a raíz de entrar la provincia en fase dos de la desescalada y levantarse los plazos administrativos.

De esta manera, la alcaldesa ha explicado los métodos de petición de cita previa, que podrá realizarse o a través de la dirección web citaprevia.ciudadreal.es o a través del teléfono del Ayuntamiento 926 21 10 44. "No se atenderá sin cita previa para evitar aglomeraciones", ha indicado.

Sin embargo ha invitado a los vecinos a que sigan utilizando en la medida de lo posible la sede electrónica "que ha funcionado muy bien durante todo este tiempo".

LAS PISCINAS PREPARADAS A FALTA DE AUTORIZACION DE SANIDAD

Respecto a la apertura de las piscinas municipales, a preguntas de los medios, la alcaldesa ha explicado que estás instalaciones se encuentran preparadas pero que están a la espera de la inspección de la Junta de Comunidades a través de la Consejería de Sanidad para que autorice su apertura.

"Confiamos en que se cumplan todas las medidas de seguridad necesarias, no tenemos fecha de apertura por la inspección pero entendemos que tiene que ser lo antes posible", ha añadido.

Zamora, finalmente ha querido realizar una llamada a la responsabilidad, pues ha defendido que el hecho de que se siga avanzando de fases no significa que el COVID-19 haya desaparecido.

La regidora ha querido dirigirse especialmente a los jóvenes de la ciudad que aunque, ha aclarado, están teniendo "un comportamiento ejemplar", tienen que "dar un paso al frente" y ser conscientes que no son inmunes.

"Que cuiden de ellos y de sus familias y que no piensen que sin mascarilla no tienen problema porque que sigamos avanzando depende de todos", ha puntualizado, defendiendo que el Ayuntamiento no está escatimando en recursos y aunque está haciendo una vigilancia "exhaustiva", la mejor opción es la responsabilidad.