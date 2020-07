La Mesa no califica el pleno extraordinario sobre comisión COVID de PP por no ajustarse al reglamento de las Cortes C-LM

TOLEDO, 14 Jul. (EUROPA PRESS) -

El secretario primero de la Mesa de las Cortes, Ángel Tomás Godoy, ha explicado que la Mesa no ha calificado la solicitud, por parte del PP, de la celebración de un pleno extraordinario para abordar su petición de creación de una comisión de estudio no permanente sobre los efectos del COVID-19 en la región. Según Godoy esta petición no se podía calificar ya que un pleno extraordinario no puede convocarse durante un periodo de sesiones ordinario, afirmando que el PP está utilizando la Mesa para "generar lío".

En rueda de prensa, el secretario primero de la Mesa de las Cortes ha incidido en que esta decisión de no calificar la petición de los 'populares' está fundamentada en el artículo 79.2 del Reglamento del Parlamento autonómico y cuenta con el informe de los servicios jurídicos de las Cortes.

Godoy ha manifestado que si el PP quiere llevar esta iniciativa al próximo pleno "puede hacerlo dentro de sus iniciativas parlamentarias", por lo que ha insistido en que es decisión de este partido "si activa o no esta comisión de estudio".

"Desde la Mesa lamentamos el uso que se está haciendo de la misma por parte del PP, que sabiendo que hay escritos que no se ajustan al reglamento, los está presentando para generar confusión. Si el PP cree que hemos vulnerado algún derecho, tiene los cauces legales establecidos, porque la no calificación del escrito, porque no se ajusta al reglamento, tiene el informe de los servicios jurídicos de las Cortes", ha señalado.