La Mesa Sectorial del Sescam aprueba una nueva OPE con 1.818 plazas

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TOLEDO, 14 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Mesa Sectorial de las Instituciones Sanitarias del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha (Sescam) ha aprobado por unanimidad la Oferta Pública de Empleo del Sescam correspondiente al año 2026, que incluye un total de 1.818 plazas, de las que 1.596 son de acceso libre y 222 de promoción interna.

Así lo ha adelantado este miércoles la consejera Portavoz del Gobierno regional, Esther Padilla, en la rueda de prensa semanal del Consejo de Gobierno. Esther Padilla ha informado que esta nueva oferta se desarrollará conjuntamente con la correspondiente al año 2025, que contemplaba 1.591 plazas, de manera que ambas permitirán convocar procesos selectivos para un total de 3.409 plazas. Está previsto que la convocatoria de los exámenes correspondientes a estos procesos se publique durante el segundo trimestre de 2027, según ha informado la Junta en nota de prensa.

La portavoz del Ejecutivo ha adelantado que la Oferta Pública de Empleo correspondiente a 2026 incorpora, además, por primera vez plazas de tres categorías profesionales de reciente creación en el Sescam: dietista-nutricionista, técnico medio sanitario de Farmacia y técnico superior especialista en Documentación Sanitaria.

OPE 2026

De las 1.818 plazas incluidas en esta nueva oferta, 400 son de personal facultativo, de las que 237 corresponden a facultativos especialistas de área, 100 a médicos de familia, 14 a pediatras de Atención Primaria y 29 a médicos de Urgencias Hospitalarias.

En las 20 restantes están incluidas seis de inspector médico de Servicios Sanitarios y Prestaciones, cinco de médico de Emergencias, cuatro de médico de Admisión, Archivos y Documentación Clínica, cuatro de odontoestomatólogo y una de técnico de Salud Pública.

Por otra parte, la oferta incluye un total de 496 plazas para personal sanitario diplomado/de grado, de las que 395 corresponden a Enfermería, 23 a enfermera especialista en Enfermería Familiar y Comunitaria, 27 a enfermera especialista en Enfermería Obstétrico-Ginecológica, 12 a enfermera especialista en Enfermería de Salud Mental, cuatro a enfermera especialista en Enfermería Pediátrica, dos a enfermera especialista en Enfermería del Trabajo y cuatro a enfermera inspectora de Servicios Sanitarios y Prestaciones.

En este apartado destaca la convocatoria por primera vez de plazas de dietista-nutricionista, con la inclusión en esta Oferta Pública de Empleo de 14 plazas. La oferta se completa en este grupo con ocho plazas de terapeuta ocupacional y siete de fisioterapeuta.

Asimismo, contempla un total de 434 plazas de personal sanitario técnico, de las que 335 son de técnico en cuidados auxiliares de Enfermería, 38 de técnico superior sanitario de laboratorio y 23 de técnico superior sanitario en radiodiagnóstico.

En este grupo destaca igualmente la convocatoria por primera vez de plazas de técnico medio sanitario de Farmacia y de técnico superior especialista en Documentación Sanitaria, con 12 y 10 plazas, respectivamente. La oferta incluye además siete plazas de técnico superior sanitario de Radioterapia, cinco de técnico superior sanitario de Medicina Nuclear y cuatro de higienista dental.

Finalmente, dentro del grupo de personal de gestión y servicios se incluyen un total de 488 plazas, de las que 200 corresponden a celadores, 170 al grupo auxiliar de la función administrativa, 39 a pinches y 16 al grupo administrativo de la función administrativa, como categorías con mayor número de plazas incluidas en la oferta.

INGENIERO BIOMÉDICO Y GENETISTA DE LABORATORIO

Además, Padilla ha informado de la creación de dos nuevas categorías de personal estatutario del Sescam, Ingeniero Biomédico y Genetista de Laboratorio, con el objetivo de adaptar los perfiles profesionales a la evolución tecnológica y científica que se está produciendo en el ámbito sanitario.

La categoría de Ingeniero Biomédico, que ha sido aprobada por unanimidad, permitirá incorporar al Sescam profesionales con formación específica para la gestión de una tecnología sanitaria cada vez más compleja y para abordar la creciente integración de los dispositivos médicos con los sistemas de información clínica, la inteligencia artificial y la telemedicina.

Entre las funciones atribuidas a esta nueva categoría se encuentran la planificación tecnológica y de renovación del equipamiento biomédico, la gestión de su ciclo de vida, la tecnovigilancia, la integración de dispositivos médicos con los sistemas de información clínica, la evaluación de tecnologías sanitarias, la gestión de riesgos tecnológicos y la ciberseguridad de los dispositivos médicos conectados, así como la participación en proyectos de investigación e innovación.

Por su parte, la creación de la categoría de Genetista de Laboratorio permitirá facilitar la incorporación ordenada al Sescam de profesionales con competencias específicas en genética, en un contexto marcado por el creciente peso de la genómica en el diagnóstico, pronóstico y tratamiento de las enfermedades y por el desarrollo de la medicina de precisión.

Estos profesionales podrán desarrollar su actividad en laboratorios de diagnóstico genético, unidades de asesoramiento genético, servicios de medicina reproductiva y unidades de oncología molecular, entre otras estructuras asistenciales. Sus funciones incluyen el diseño, análisis, validación e interpretación de pruebas genéticas de alta complejidad, la aplicación de tecnologías avanzadas de análisis genético y genómico y la colaboración con los equipos clínicos en el diagnóstico, pronóstico, seguimiento y orientación terapéutica de enfermedades de base genética.

Ambas categorías se encuadrarán en el grupo A, subgrupo A1, y las respectivas órdenes regulan asimismo la situación y los procedimientos de reclasificación de aquellos profesionales que actualmente estén desempeñando funciones propias de las nuevas categorías y reúnan los requisitos establecidos.

Finalmente, la Mesa Sectorial ha abordado la actualización de las titulaciones exigidas para el acceso a once categorías de personal estatutario de gestión y servicios del Sescam: albañil, calefactor, carpintero, cocinero, conductor, costurero, electricista, fontanero, mecánico, peluquero y pintor.

La modificación responde a la necesidad de adaptar los requisitos de acceso a la actual estructura del sistema de Formación Profesional y al nuevo catálogo de titulaciones, manteniendo al mismo tiempo las equivalencias previstas para titulaciones de sistemas educativos anteriores.