Miguel Esteban celebrará su Concierto de Reyes a cargo de la Banda de Música y la Coral 'Mar de Vides' el 6 de enero

TOLEDO, 5 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Auditorio Municipal de Miguel Esteban acogerá, este sábado, 6 de enero, el tradicional Concierto de Reyes, que este año será ofrecido por la Banda Municipal de Música y la Coral Polifónica 'Mar de Vides'.

El concierto, que comenzará a las ocho de la tarde, "será un regalo muy especial para todo el pueblo" puesto que incluye la pieza 'A Miguel Esteban, música para un Himno' compuesta por Vicente Sanabrias Tébar con arreglos musicales de Manuel Felipe Almenara.

Además, las dos agrupaciones musicales de Miguel Esteban vuelven a compartir escenario después de mucho tiempo, en una actuación conjunta además de interpretar de manera individual un repertorio variado que pondrá de manifiesto una vez más "la alta calidad vocal y musical de la Banda y de la Coral".

Así lo ha indicado el concejal de Cultura, Eugenio Caravaca, quien ha asegurado que "el concierto será memorable" y ha dado las gracias tanto a los componentes de las dos agrupaciones, como a Vicente Sanabrias y a Manuel Felipe.

Bajo la dirección de Pedro Ferrer, los integrantes de la Coral 'Mar de Vides' interpretarán 'Por qué si eres Dios', de López Calvo; 'Ro, mi niño, Ro', de Peñas Echevarría; 'Aurtxoa Seaskan', de Olaizola; 'Campana sobre campana', de Farreni; '¡Silencio, pasito!', de Martín Pompey; 'Ya viene la vieja' y 'Adorar al niño', de Cifre; 'El ratón', de López Calvo; y 'Pedro Cochero' de Fabini.

Por su parte, la Banda Municipal de Música, bajo la batuta de Ángel Esquinas, interpretará 'Last Christmas', con arreglo de Frank Bernaerts; 'Can't take my eyes off you', con arreglo de Crewe Gaudio; 'All I want for Christmas', con arreglo de Frank Bernaerts; 'Historia de un amor', de Carlos E. Almarán; y 'The lion king', con arreglo de John Higgins.

AUDICIÓN DE NAVIDAD DE LA ESCUELA MUNICIPAL DE MÚSICA

Por otro lado, el pasado 1 de enero, alrededor de una treintena de alumnos de la Escuela Municipal de Música de Miguel Esteban ofrecieron su Audición de Navidad.

Los jóvenes músicos, de edades comprendidas entre los 8 y los 13 años, actuaron de forma individual y también de forma grupal. Los primeros en hacerlo fueron los de la familia viento-madera, seguidos de viento-metal y percusión. Todos ellos interpretaron piezas cortas y fragmentos de temas populares como 'Noche de paz' o 'Jingle Bells', entre otras, además de diversos estudios y ejercicios de interpretación.

Algunos pisaban el escenario por primera vez y otros repiten puesto que este año ya han recibido su bautismo musical coincidiendo con Santa Cecilia, pero todos ellos demostraron muchas tablas y una gran calidad musical.

La Audición fue presentada por Miguel Ángel Martínez, una de las tubas de la Banda Municipal, y contó con la presencia del concejal de Cultura, Eugenio Caravaca. En nombre de la Corporación Municipal, Caravaca deseó a todos los asistentes un feliz año nuevo y agradeció la presencia del público y de las familias que tanto se implican en la formación musical de sus hijos, además de reconocer el esfuerzo de todos los alumnos y la labor docente del director de la Escuela de Música, Ángel Esquinas.