La militancia del PSOE de C-LM tendrá que refrendar el pacto con Cs cumpliendo con sus estatutos

Publicado 14/06/2019 11:04:17 CET

ALBACETE, 14 Jun. (EUROPA PRESS) -

La militancia del PSOE tendrá que refrendar los acuerdos a nivel municipal dentro del marco del acuerdo suscrito entre socialistas y Ciudadanos para, entre otras cosas, gobernar en Ciudad Real, Albacete y Guadalajara, además de una veintena de pueblos.

Los Estatutos del PSOE que salieron del 39 Congreso celebrado en junio de 2017, tras el regreso de Pedro Sánchez a la Secretaría General del partido, establecen la obligación de consultar con los afiliados los pactos de gobierno que se sellen con otras formaciones políticas.

Por acuerdos de Gobierno en los que el PSOE sea parte, que es la expresión exacta escrita en los Estatutos, se entiende aquellos pactos que impliquen la entrada de otro partido distinto al PSOE en el Gobierno o un pacto de compromisos programático, explican a Europa Press fuentes de la dirección del partido.

También es obligatorio, según los estatutos, consultar a los militantes el sentido del voto del PSOE cuando éste sirva para investir en el Gobierno a un candidato de otra fuerza política. Estas consultas son vinculantes, es decir, obligan al partido a actuar en la línea que marquen los afiliados.

Los pactos alcanzados in extremis impedirán en muchos casos poder llevar a cabo estas consultas obligatorias a la militancia a nivel municipal, dado que este sábado se constituyen los ayuntamientos y en no pocos lugares aún no se ha vislumbrado un pacto claro, como pueda ser el caso en Barcelona o Zaragoza capital, donde la entrada de los socialistas en el gobierno municipal depende de acuerdos con otras formaciones que no han terminado por el momento de cristalizar.

Fuentes socialistas han confirmado a Europa Press que, en el caso de Ciudad Real capital, la agrupación local ya ha dado el visto bueno al pacto por el cual PSOE y Cs se repartirán la Alcaldía a razón de dos años cada uno.

También en Albacete ya ha tenido lugar esta votación, y de forma sucesiva se están produciendo en todas las agrupaciones locales de los municipios afectados por el acuerdo.

Todas estas decisiones tendrán que pasar por la Ejecutiva Regional del PSOE y, en última instancia, por Ferraz, extremos ambos que tendrán que producirse a lo largo de la jornada de este viernes.