El Ministerio se compromete a mejorar la calidad ecológica del río Tajo, según la consejera de Fomento

Publicado 07/11/2018 18:51:33 CET

TOLEDO, 7 Nov. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Fomento, Agustina García Élez, ha destacado el compromiso y el objetivo del Ministerio para la Transición Ecológica en pro de mejorar la calidad ecológica del río Tajo. "Eso implica poner sobre la mesa y contemplar medidas que garanticen de verdad la situación ecológica de este río. Hoy venimos diciendo y demostrando que los caudales ecológicos no se están cumpliendo", ha destacado García Élez considerándolo un buen paso para los intereses de Castilla-La Mancha.

Así lo ha declarado la consejera al finalizar la reunión que ha mantenido con el secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, en las instalaciones de este órgano dependiente del Ministerio para la Transición Ecológica, y en la que también ha estado acompañada por el director gerente de la Agencia del Agua de Castilla-La Mancha, Antonio Luengo, según ha informado la Junta en un comunicado.

En esta línea de revisar las reglas de explotación, el Ministerio también se ha comprometido a estudiar la elevación del desembalse de la cabecera al río Tajo de 365 hectómetros cúbicos que están estipulados a los 800 que dicen los informes del Gobierno regional que como mínimo habría que conseguir para alcanzar ese concepto de ecología.

"Un criterio que es lógico, y así lo ha compartido el secretario de Estado, y es que la sequía y el cambio climático están aquí, son una realidad que ha venido para quedarse y hay que adaptarlo a las normas y reglas de explotación", ha dicho la titular de Fomento del Gobierno regional argumentando que en estos últimos años, periodo 2016-2018, ha llovido un 30,5 por ciento menos que en el ciclo anterior, por lo que "estos números habrá que adaptarlos a esas decisiones que se tomen de aquí en adelante".

En estos términos, la consejera ha expuesto que las decisiones y acciones que se tomen en materia hídrica "no se pueden basar en un Memorándum que habla de previsiones cuando la realidad ha cambiado", por lo que ha apostado por actualizar los datos y calcular esa nueva aportación.

Una vez más, ha agradecido la "predisposición" del Ministerio a esta reunión y ha destacado un "tono" al que "no estábamos acostumbrados", en la línea de respetar las opiniones que vierten otros gobiernos en materia hídrica.

Agustina García Élez ha expresado que la reunión ha sido "fructífera" en el aspecto de que ha habido emplazamiento a nuevos encuentros "de forma coordinada y trabajando con expedientes e informes sobre la mesa, con datos para contrastar esos puntos que hemos traído como Gobierno regional a grandes rasgos y que queremos detallar y contrastar con técnicos de ambas Administraciones "sobre un tema tan importante y que afecta mucho a Castilla-La Mancha como es el trasvase".

García Élez ha explicado que se ha solicitado la modificación del decreto 773 que regula las reglas de explotación "bajo unos criterios de prioridad de la cuenca cedente y bajo unos criterios ecológicos para garantizar unos caudales ecológicos para el río". En este aspecto, Hugo Morán ha tomado el testigo con buena predisposición y "utilizando la palabra que desde el Gobierno regional alabamos como es la de garantizar la calidad ecológica del agua en el Tajo, algo lógico y de sentido común y que hasta ahora no habíamos oído por parte del Ministerio".

Una vez más, la titular de Fomento del Gobierno de García-Page ha sostenido que el Tajo Medio a su paso por ciudades como Toledo o Talavera muestra que los caudales ecológicos no se están cumpliendo, algo que va estrechamente unido a la cantidad, pero también a la calidad, por lo que igualmente se ha hablado de las 157 depuradoras que el anterior Gobierno de Castilla-La Mancha dejó paralizadas y de las que 57 ya ha puesto en marcha el presidente Emiliano García-Page. Del mismo modo, ha recordado el programa de depuración que contempla el 100 por 100 de la depuración de aguas de la comunidad.

La consejera también se ha referido a la necesidad de que el Gobierno central también consiga el compromiso de otras comunidades autónomas para que cumplan en materia de depuración, recordando cómo en el caso de la Comunidad de Madrid uno de los problemas viene del Jarama y la contaminación que vierte al desembocar en el Tajo a su paso.

PETICIONES PARA SOLUCIONAR TEMAS HÍDRICOS

Otros temas que se han abordado en este primer encuentro entre García Élez y Morán han sido inversiones que están contempladas en la planificación hidrológica, pero que no se están llevando a cabo o están a la mitad de ejecutarse. Por eso, se han solicitado compromisos como la dotación económica al centro de intercambio de derechos del Alto Guadiana tal y como recoge el Plan Hidrológico, especialmente necesario para los jóvenes agricultores que se incorporan y para los agricultores prioritarios cuyo desarrollo económico se basa en esta labor.

También se ha pedido que se conceda la sustitución de bombeos en la zona del Júcar, ya que se necesita la inversión para el agua que es fundamental para los regantes de allí; del mismo modo que se ha instado a que se haga la concesión inmediata de 10 hectómetros cúbicos de riego social para los regantes del Segura.

"No venimos nunca a buscar ninguna guerra del agua, pero sí queremos una distribución territorial justa". En términos generales, García Élez ha explicado que "nosotros no venimos nunca a buscar ninguna guerra ni queremos abrirla, pero sí queremos que haya una distribución territorial justa y dentro de esa justicia que siempre reivindicamos como Gobierno de Castilla-La Mancha; pero en todas sus vertientes, no solo en los pantanos de cabecera del Tajo como manifestamos siempre, sino en las siete grandes cuencas que tiene Castilla-La Mancha".