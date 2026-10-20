Ministerio de Cultura destina 77.000 euros a la restauración de vidrieras de de las vidrieras de San Juan de los Reyes

Archivo - Monasterio de San Juan de los Reyes. - EUROPA PRESS/MINISTERIO - Archivo

TOLEDO 20 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Cultura ha formalizado el contrato de conservación-restauración de la fachada sur de la Iglesia del Monasterio de San Juan de los Reyes, en Toledo, con una inversión total de 77.314,00 euros.

Así consta en un anuncio del Boletín Oficial del Estado (BOE) de este martes, 20 de octubre, en el que se especifica que las obras correrán a cargo de la empresa Vetraria Muñoz de Pablos, S.L.

El monasterio de San Juan de los Reyes, formado por la iglesia y el claustro, es un cenobio de Toledo perteneciente a la Orden Franciscana, que fue construido bajo el patrocinio de la reina Isabel I de Castilla.

Concluida en el año 1495, el edificio es un emblema del estilogótico-isabelino, también conocido como gótico toledano.

El pasado mes de junio, el Ministerio de Cultura publicó la licitación de estos trabajos de conservación con el objeto de subsanar los daños ocasionados por el viento a las vidrieras de Santa Clara, San Francisco y San Pascual, ubicadas en la fachada sur del monasterio.