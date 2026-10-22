Mocejón viajará este fin de semana a 1889 para recrear el día en que recibió el título de villa

Cartel del evento de recreación en Mocejón. - DIPUTACIÓN DE TOLEDO

TOLEDO 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

La localidad toledana de Mocejón viajará los próximos 24 y 25 de octubre al año 1889 para revivir uno de los acontecimientos más importantes de su historia: la concesión del título de villa, que tuvo lugar el 30 de abril de aquel año, durante la regencia de María Cristina de Habsburgo-Lorena.

Lo hará a través de la recreación histórica '1889: El día que Mocejón fue villa', una nueva iniciativa cultural organizada por el Ayuntamiento de Mocejón, con el apoyo de la Diputación de Toledo, que convertirá las calles y espacios más emblemáticos del municipio en un gran escenario teatral, con los propios vecinos como protagonistas, según ha informado la Institución provincial por nota de prensa.

La propuesta, que se enmarca en la Semana Cultural de Mocejón, nace con el objetivo de recuperar y difundir un episodio destacado de la historia local, acercándolo a las nuevas generaciones de una forma participativa, didáctica y entretenida, al tiempo que contribuye a poner en valor el patrimonio y las tradiciones del municipio.

La iniciativa cuenta con el impulso del Ayuntamiento de Mocejón, encabezado por su alcaldesa y presidenta de la Diputación de Toledo, Concepción Cedillo, y se suma a las propuestas culturales que apuestan por la recuperación de la historia de los pueblos de la provincia y por la implicación de sus vecinos en la conservación y difusión de sus raíces.

LOS VECINOS, PROTAGONISTAS DE SU PROPIA HISTORIA

Uno de los aspectos más destacados de esta primera edición es la participación directa de los vecinos de Mocejón, que durante meses se han preparado para dar vida a los personajes que habitaban la localidad a finales del siglo XIX.

Niños, jóvenes y adultos se han implicado en un proyecto colectivo que va mucho más allá de la representación teatral, participando en talleres de formación, ensayos y actividades preparatorias que les han permitido acercarse a la historia local desde otra perspectiva.

La recreación ha sido creada y será puesta en escena por la Compañía de Teatro Atenea, bajo la dirección de Olga M. Sánchez-Dehesa, encargada de impartir los talleres de formación teatral a los participantes.

Gracias a este trabajo compartido, los vecinos se convertirán en maestros, escolares, comerciantes, sacerdotes, pregoneros y autoridades municipales, entre otros personajes, recreando las conversaciones, costumbres y acontecimientos que pudieron marcar la vida cotidiana de Mocejón en aquella época.

Una experiencia que, además de recuperar la memoria colectiva, ha favorecido la convivencia y la colaboración entre distintas generaciones, convirtiendo la preparación del espectáculo en una oportunidad para fortalecer los vínculos entre los vecinos.

UN RECORRIDO TEATRAL POR EL MOCEJÓN DE 1889

La recreación histórica se desarrollará de forma itinerante por distintos rincones del municipio, permitiendo que el público acompañe a los personajes y descubra cómo pudo vivirse la noticia de que Mocejón había recibido el título de villa.

La Fuente, la ermita de la Vera Cruz, la iglesia, la plaza y otros espacios escénicos distribuidos por las calles acogerán las diferentes escenas de una representación que combinará historia, humor, tradición y momentos de emoción.

A lo largo del recorrido, los espectadores conocerán las inquietudes, las conversaciones y las costumbres de los habitantes de finales del siglo XIX, con referencias también a la devoción a la Virgen del Carmen y a las epidemias que marcaron la vida de muchas familias.

El espectáculo culminará con la recreación de la llegada de la reina regente María Cristina, acompañada del pequeño Alfonso XIII, en una escena teatral que servirá como broche final a este viaje al pasado.

La propuesta combinará así acontecimientos históricos documentados con personajes y situaciones de ficción, ofreciendo una visión cercana y entretenida de la vida en Mocejón hace más de 130 años.

DOS REPRESENTACIONES DENTRO DE LA SEMANA CULTURAL

La primera edición de '1889: El día que Mocejón fue villa' contará con dos representaciones, previstas para el sábado 24 de octubre, a las 19.00 horas, y el domingo 25 de octubre, a las 17.00 horas.

Para asistir será necesaria la inscripción previa en la Biblioteca Municipal de Mocejón.

Una iniciativa que nace con vocación de continuidad y que demuestra cómo la cultura y la participación ciudadana pueden convertir la historia de nuestros pueblos en una experiencia compartida, capaz de unir generaciones y mantener viva su identidad.