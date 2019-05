Molina cree que Podemos debe reflexionar sobre resultados, que no ve extrapolables a autonómicas

Actualizado 29/04/2019 14:17:06 CET

Pide a Sánchez que se fije en el Gobierno PSOE-Podemos de C-LM y "no invite a Ciudadanos" porque sería un "error"

TOLEDO, 29 Abr. (EUROPA PRESS) -

El secretario general de Podemos en Castilla-La Mancha, José García Molina, ha asegurado este lunes que los resultados de las Elecciones Genareles de este 28 de abril tienen que ayudar a su formación a "reflexionar" y "sacar conclusiones de por qué no han sido capaces de mejorar resultados". No obstante, considera que dichos resultados no son extrapolables a las elecciones autonómicas del próximo 26 de mayo, en las que, se ha mostrado convencido, les "va ir mejor".

"En Castilla-La Mancha, sinceramente no es el resultado que queríamos. Es obvio de toda obviedad que queríamos seguir creciendo y ampliar esos resultados. Pese al buen trabajo que han hecho Teresa Arévalo y Gloria Elizo, hemos perdido diputados", ha lamentado Molina, que ha destacado que tanto en Castilla-La Mancha, como en Castilla y León, comunidades hermanas y vecinas con parecidos en demografía y cultura, la derecha ha seguido hegemonizando el voto a pesar de su división. "Y eso nos tiene que hacer pensar", ha admitido.

"El PP ha perdido 210.000 votos que han recogido Vox y Ciudadanos, no creo que hayan tenido voto nuevo, en líneas generales. Nosotros podríamos estar en los límites de lo que estábamos y tenemos una campaña por delante que esperemos nos siente bien".

Éste ha sido el análisis que el líder de Podemos ha realizado horas después de conocerse cómo quedan repartidos los sillones del Congreso de los Diputados y del Senado, pues la formación morada, que ha perdido los dos escaños que tenía en el Congreso por Castilla-La Mancha, ha sido la única que no compareció este domingo para analizar los resultados.

"Hay que sacar conclusiones de por qué en esta campaña no hemos sido capaces de mejorar nuestros resultados en el conjunto de España. Pero quedan las autonómicas y municipales para dar un giro y seguir consolidando posiciones y siendo parte de la gobernabilidad de Castilla-La Mancha y España", ha asegurado Molina.

A preguntas de los medios, el líder regional de Podemos ha dicho no creer que el hecho de haber estado en el Gobierno de Emiliano García-Page les vaya a penalizar de cara a las regionales. "Más bien todo lo contrario, porque estando en el Gobierno hemos demostrado a qué vinimos y qué las cosas que hemos hecho han sido con solvencia y garantías, aunque al final no han salido todo lo que queríamos, ni por parte de Podemos ni del PSOE. Pero la línea trazada ha sido buena", ha insistido.

"Hemos tirado de Page hacia políticas más progresistas y socialistas, pero quizá él se sienta más cómodo estando más cerca de la derecha. Es una decisión que tiene que tomar él. Nuestra hoja de ruta está muy clara. Pero él ya ha dicho por activa y pasiva que quiere gobernar con Ciudadanos y parece que esto de que le hagamos más socialista de lo que es no le gusta", ha criticado.

MENSAJE A SÁNCHEZ

Dicho esto, y en clave nacional, ha valorado la alta participación y ha incidido en la necesidad se seguir haciendo creer a la ciudadanía que "la política puede ser una forma de solucionar los problemas y no un problema como a veces visualizan los ciudadanos".

"La segunda buena noticia es que España ha dicho alto y claro que no quiere un gobierno de derechas, donde esté la ultraderecha. Buena parte de esas expectativas creadas por el trifachito o el trío de Colón se han venido abajo y eso es buena noticia: que España diga alto y claro que es un país que mira hacia el futuro, que se quiere progresista y no un país que mira hacia el pasado".

Tras referirse al "desplome absoluto del PP que en buena media recogen las otras dos fuerzas de derechas, Ciudadanos y Vox", ha hablado de la posibilidad de constituir en España un gobierno progresista como el de Castilla-La Mancha.

"Hemos demostrado que se puede gobernar la gente y con la gente aportando garantías, estabilidad y haciendo que la gente sea mejor, y esa debe ser la senda que debe seguir el Gobierno de España con los resultados en la mano", ha manifestado.

"Estamos escuchando ya que Sánchez parece titubear y quizá invite a Ciudadanos a ese gobierno. Si eso es así, va a ser un error de Sánchez, porque un gobierno con Ciudadanos no puede hacer más que llevarle a la derecha", ha concluido.