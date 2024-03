Monforte (UGT) llama a "luchar" contra esas "voces" que niegan que exista desigualdad entre hombres y mujeres

TOLEDO, 5 Mar. (EUROPA PRESS) -

El secretario general de UGT en Castilla-La Mancha, Luis Manuel Monforte, a pocos días de conmemorarse el Día Internacional de la Mujer, ha llamado a "luchar" contra esas "voces" que niegan que exista desigualdad entre hombres y mujeres y contra aquellas administraciones locales que a día de hoy, ha denunciado, "niegan la violencia machista".

Precisamente, este martes, UGT celebra en su sede de Toledo la charla-coloquio 'Brechas en el acceso al empleo de las mujeres. Entre la probeta y el campo', foro en el que, tanto en el ámbito rural como en el de la ciencia, se abordarán las dificultades que tienen las mujeres trabajadoras y la falta de igualdad de oportunidades.

"No hay igualdad en Castilla-La Mancha, no hay igualdad entre hombres y mujeres en nuestro país", ha denunciado Monforte, en declaraciones a los medios previas a la celebración de dicha jornada, acompañado de la delegada de Igualdad de la Junta en Toledo, Nuria Cogolludo, y la responsable de Igualdad de UGT Guadalajara, Mariví Rodríguez.

Por lo tanto, "por desgracia", ha dicho, "tenemos que seguir haciendo actos como el que hoy celebra la Unión General de Trabajadoras y Trabajadores para poder conmemorar esa reivindicación histórica que desde 1888 en UGT venimos haciendo".

Según ha explicado el líder del sindicato, UGT conmemora ese Día Internacional de la Mujer con una mesa importante en la que se van a confrontar dos realidades importantes como son la mujer en el entorno rural y la mujer en la ciencia.

"Las dificultades que tienen las mujeres para acceder a empleos en el entorno rural y también para acceder a empleos en el mundo de la ciencia. Dos mundos diferentes, pero que al final comparten esa problemática las mujeres por el hecho solo de ser mujer".

Dicho esto, ha recordado que Castilla-La Mancha sigue teniendo una brecha salarial del 15%, algo que "no podemos permitir", ha subrayado Monforte, quien ha afirmado que "por suerte" existen herramientas como son los planes de igualdad, la subida del salario mínimo interprofesional o la reforma laboral, que "son medidas que han ido atajar directamente esa desigualdad, porque las mujeres son las que están cobrando menos y, al final, son las que se benefician, por decirlo de alguna manera, de ese salario mínimo".

También ha aprovechado para poner encima de la mesa datos "importantes" como que "Castilla-La Mancha es la segunda comunidad con más mujeres en desempleo de todo el territorio nacional y también la segunda comunidad, solo por detrás de Ceuta, con mujeres en inactividad también".

Con esas realidades y con esos datos, según ha destacado el líder de UGT en la región, hay que "remar a favor de obra" y hay que exigir a todas las administraciones que sigan trabajando por la igualdad y que las políticas activas de empleo y que la prevención de riesgos laborales sigan teniendo perspectiva de género.

Además, ha abogado por ejercitar esa igualdad a lo largo de todo el año, y no solo el 8 de Marzo, para conseguir una realidad efectiva. "No existirá una sociedad justa si no hay igualdad entre hombres y mujeres", ha concluido Luis Manuel Monforte.