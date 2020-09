Montesinos (PP) pide a Sánchez que aclare si pretende "cambiar los PGE por los presos" independentistas

MADRID/CUENCA, 13 Sep. (EUROPA PRESS) -

El vicesecretario de Comunicación del PP, Pablo Montesinos, ha preguntado a Pedro Sánchez si va a "cambiar los presupuestos por los presos" independentistas condenados por impulsar el 1-O.

"¿Va a indultar a aquellos dirigentes políticos que intentaron un atentado contra la Constitución y la legalidad española? ¿Está pretendiendo cambiar los PGE por los presos?", ha preguntado Montesinos este domingo en declaraciones a los medios de comunicación en Cuenca.

En este sentido ha requerido una "respuesta clara e inmediata" porque, a su juicio, "los españoles se merecen saber lo que está negociando con los independentistas".

También ha afeado al vicepresidente segundo del Gobierno que, cuando le preguntan sobre los indultos, diga "que esas cosas las habla en privado con Pedro Sánchez". A su juicio, "lo que tiene que hacer un partido responsable es defender la presunción de inocencia y dejar que la justicia actúe".

Por otro lado, el vicesecretario de Comunicación del PP se ha preguntado "qué va a pasar con los funcionarios, con los sanitarios, con las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y con los profesores", ante la posible congelación salarial del sueldo de los empleados públicos en 2021.

Igualmente, ha lamentado que el Gobierno "no desmienta, siga con los globos y con las versiones contradictorias" sobre las pensiones o sobre la posible subida de las cuotas a los autónomos. "Los españoles se merecen un Gobierno que no les mienta", ha aseverado Montesinos.

También ha indicado que la UE "desmintió" a Sánchez al vincular los PGE con los Fondos Europeos y emplaza al ejecutivo a que "rectifique" si quiere sacar los presupuestos. Según ha precisado Montesinos, al PP "no ha llegado ni un solo papel sobre las cuentas públicas".

Por otra parte, el vicesecretario de Comunicación del PP ha asegurado el "absoluto compromiso" de Casado "con la ejemplaridad y la transparencia". "Este partido da la cara, no como otros; respeta la presunción de inocencia, no como otros; este es un partido que respeta el trabajo de los tribunales, no como otros", ha añadido.

Finalmente, ha agradecido el trabajo del partido en Castilla-La Mancha que "frente a la propaganda de Page, da soluciones; frente a las mentiras, ofrece medidas concretas para solucionar la vida de todos los castellanos manchegos".