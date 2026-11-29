El presidente del Grupo parlamentario Vox en las Cortes de Castilla-La Mancha, David Moreno, ejerciendo su derecho a voto. - VOX

TOLEDO 29 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Grupo parlamentario Vox en las Cortes de Castilla-La Mancha, David Moreno, ha llamado a la movilización "masiva" a las urnas, al tiempo que ha avisado de que su formación vigilará el escrutinio "hasta el último voto" gracias a la labor del millar de apoderados de la formación en toda la región.

Tras ejercer su derecho a voto en la Escuela de Arte de Talavera, ha expresado su agradecimiento "a todas las personas que hacen posible estas elecciones" y, de manera especial, a los 675 voluntarios de Vox que trabajan durante toda la jornada como apoderados "velando por la limpieza y el correcto desarrollo del proceso electoral en la provincia de Toledo y al cerca de un millar distribuidos por los colegios electorales de toda la región".

"En Vox vamos a estar muy atentos para que se cuente correctamente hasta el último voto", ha asegurado.

Asimismo, ha destacado que este 29 de noviembre es un gran día en el que todos los castellanomanchegos están llamados a hacer historia, manifestando su deseo de que se produzca "una movilización masiva que dé como resultado un cambio de rumbo en España".

En este sentido, Moreno ha lanzado un mensaje directo a la participación: "llamamos a todos los españoles a votar, nadie se puede quedar en casa".

Finalmente, ha concluido subrayando que la participación es la mejor garantía democrática: "solo así no habrá trampa ni nada que pueda hacer este Gobierno; solo así los españoles recuperaremos las riendas de nuestro futuro y tendremos la Nación próspera y unida que nos merecemos".