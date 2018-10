El Museo del Ejército de Toledo será la sede internacional del ICOMAM en 2020, coincidiendo con su X aniversario

Publicado 15/10/2018 14:38:17 CET

TOLEDO, 15 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Museo del Ejército de Toledo acogerá en 2020 el encuentro del Comité Internacional del International Council of Museums (ICOMAM), según se ha designado oficialmente en el ICOMAN de este año celebrado en Ljubljana (Eslovenia). Además, el encuentro coincidirá con la conmemoración del X aniversario de la inauguración de este Museo en el Alcázar de la capital regional.

Con el título de 'War and Peace, Fear and Happiness', y en el entorno del Año Cultural Europeo del Patrimonio 2018, ICOMAM ha puesto el foco en este encuentro en la memoria de las guerras del siglo XX, en particular en la interpretación de aquel patrimonio que, como consecuencia de estos conflictos, ha sido considerado como aquel que "duele" y al que diferentes grupos atribuyen diferentes interpretaciones en orden a recordar acontecimientos pasados, según ha informado el Ministerio de Defensa en nota de prensa.

El Museo del Ejército ha participado en el encuentro de este año con la ponencia presentada por el coronel Jesús Ansón Soro titulada 'Las cartas encriptadas de Fernando el Católico al Gran Capitán'.

Además de las ponencias presentadas por los participantes y las mesas redondas celebradas sobre los diferentes temas propuestos en el evento, se confirmó a la ciudad de Kyoto (Japón) como la sede que acogerá ICOMAM en 2019.