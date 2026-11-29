Pan Nocturno', exposición individual del artista Sebastián Bona (Rufino, Argentina, 1987). - MUSEO GREGORIO PRIETO

CIUDAD REAL 29 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Museo Gregorio Prieto va a inaugurar el próximo sábado, 5 de diciembre, 'Pan Nocturno', la exposición individual del artista Sebastián Bona (Rufino, Argentina, 1987), residente en Valencia y ganador del primer premio del XXVII Certamen de Dibujo Gregorio Prieto con su obra '¿Qué parte salvaje de mí actúa antes que mi voluntad?'.

La muestra, comisariada por Sofía Culzoni, podrá visitarse en el Espacio Temporal 1 del museo hasta el 16 de mayo de 2027, con entrada gratuita, según informa en nota de prensa el museo.

La exposición reúne cerca de sesenta piezas realizadas entre 2024 y 2026. Los dibujos de gran formato en carboncillo, algunos de casi tres metros, conviven con las series de pequeño tamaño Evangelion e Instrucciones, trabajadas a grafito, y con varias piezas tridimensionales en papel maché y cerámica. La obra premiada en el certamen, que hoy forma parte de la colección del museo, también puede verse en la muestra.

Bona dibuja durante horas, con una paciencia que tiene algo de obsesión. De ese trabajo salen mundos que se parecen poco al nuestro, habitados por criaturas, pájaros muertos, fósiles, restos arqueológicos y niños sin rostro.

Sus imágenes tienen el aspecto de documentos antiguos o de recuerdos borrosos, y cuesta saber si lo que vemos está naciendo o a punto de desaparecer. "El dibujo es el medio más grande para sublimar el dolor", afirma el artista.

El título alude a las migas de pan que se dejan en el camino, unas veces para volver a casa y otras para atraer lo que se esconde en la oscuridad. En su texto para la exposición, Sofía Culzoni plantea la visita como una manera de entrar en la noche: acostumbrar la mirada, reconocer sus formas y dejar que lo desconocido se acerque sin intentar comprenderlo todo.

"Gregorio Prieto creó este certamen porque entendía el dibujo como el lugar donde el artista piensa con la mano, donde todo empieza. Que el ganador de cada edición pueda presentar aquí un proyecto propio, con tiempo y con libertad, es la mejor forma de seguir cumpliendo su voluntad. Lo que Sebastián ha traído a Valdepeñas demuestra hasta dónde puede llegar hoy el dibujo", señala el director del Museo Gregorio Prieto, Raúl Luis García.

El artista y la comisaria estarán presentes en la inauguración. La tarde anterior, el viernes 4 de diciembre a las 19.00 horas, los abonados anuales del museo podrán descubrir la exposición en primicia, antes de su apertura oficial, en una visita exclusiva guiada por Sebastián Bona y Sofía Culzoni. Cada abonado podrá reservar una única plaza, de carácter personal.

Para el público general, el domingo 6 de diciembre a las 11.15 horas se celebrará una visita guiada con el artista y la comisaria, con un aforo limitado a 25 plazas.

Para participar será necesario reservar plaza a través de la página web del museo (www.gregorioprieto.org) o en la taquilla, a partir del martes 1 de diciembre a las 11:00 horas. En esta visita se podrá reservar un máximo de dos plazas por persona.

SEBASTIÁN BONA ARTISTA

Sebastián Bona es licenciado en Bellas Artes por la Universidad Nacional de Rosario. Ha expuesto individualmente en Buenos Aires, Rafaela y Rosario, y ha participado en el Salón Nacional Palais de Glace, la Bienal de Dibujo del Museo Franklin Rawson, arteBA y ArtBo (Bogotá).

En 2026 recibió el Premio Adquisición a la Mejor Obra Nacional del Salón Nacional de Artes Visuales Miguel Dávila de La Rioja (Argentina). Sofía Culzoni (Rafaela, 1988) es comisaria y gestora cultural, y dirige desde 2018 la galería LUOGO, con sede en Rafaela y Buenos Aires.

CERTAMEN DE DIBUJO GREGORIO PRIETO

Fue deseo del propio pintor Gregorio Prieto (1897-1992) crear este certamen, a través de su fundación, con el fin de promover y fomentar el dibujo de artistas españoles y extranjeros residentes en España.

De carácter bienal y con veintisiete ediciones celebradas, el Certamen de Dibujo Gregorio Prieto es hoy el más prestigioso de nuestro país en esta disciplina, así como el mejor dotado económicamente, con dos premios de 8.000 y 4.000 euros. Además, el primer premio conlleva una exposición individual en el Museo Gregorio Prieto.