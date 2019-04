Narbona concreta que los "primeros compromisos" que adoptará el Gobierno socialista serán en materia energética

Publicado 02/04/2019 19:28:30 CET

ALBACETE, 2 Abr. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Comisión Ejecutiva Federal del PSOE, Cristina Narbona, ha manifestado que "los primeros compromisos" del Gobierno socialista, si gana las elecciones el 28 de abril, serán en materia energética, mencionando, entre ello, el impulso a "un plan integrado de energía y clima".

Narbona, que ha ofrecido una rueda de prensa en la sede del PSOE en Albacete tras acudir a la presentación de la asociación ecofeminista Vandana, ha defendido que el Gobierno de Pedro Sánchez, en sus meses en el cargo, ha adoptado las primeras medidas.

Así, ha mencionado que se ha derogado el impuesto al sol y "en estos días se hará público el reglamento" para que cualquier ciudadano, "sin ningún tipo de penalización, pueda producir su energía y verter a la red la que no utilice".

A eso, ha mencionado, "se unirá un plan integrado de energía y clima, que contempla plazos para la finalización del uso del carbón y de la energía nuclear". España, ha insistido, ha hecho "una apuesta ambiciosa", estos escenarios "están sometidos a consulta y participación pública" y "serán los primeros compromisos" que atenderá un futuro Ejecutivo socialista.

Narbona, a preguntas de los periodistas, ha expuesto que el Gobierno de España ha iniciado "una transición hidrológica, condicionada por el cambio climático", ya que éste hará que cada vez haya menos precipitaciones y menos caudales en todas las cuencas del país. Algo, ha citado, que se pudo ver "durante once meses" en los que "no bajó ni una sola gota del agua de la cabecera del Tajo a la cuenca del Segura" porque los caudales estaban por debajo de los límites legalmente establecidos.

Ante esta situación, el Gobierno de España "está comprometido a resolver los problemas de abastecimiento y suministro" de agua en toda España, utilizando las mejores tecnologías disponibles y acentuando el control público del uso del agua, "muy particularmente sobre el uso de las aguas subterráneas".

Para lograrlo, Narbona ha avanzado que el Gobierno tiene preparado un plan nacional para la depuración, ahorro y reutilización de las aguas residuales, que es "una tecnología que en este país todavía se usa poco". Todo lo que se haga en política de agua, ha advertido, está orientado a evitar los riesgos que supone no tener en cuenta el calentamiento global, y eso se puede decir "en Castilla-La Mancha, Valencia y Murcia".

El Libro Verde de Gobernanza sobre el uso del agua, ha explicado, dará paso a un proceso de consulta y participación, para que pueda haber un desarrollo específico de carácter normativo. Se aprovecharán las infraestructuras que existen, pero "habrá que extremar la capacidad de hacer de todas las cuencas espacios lo más autosuficientes" posible.

LUCHA CONTRA LA DESPOBLACIÓN

Aparte de ello, la presidenta de la Comisión Ejecutiva Federal del PSOE se ha referido a algunas de las propuestas que la formación lleva en su programa electoral, ya que el hecho de que "por primera vez en la historia de España" haya unas elecciones generales un mes antes de las municipales, autonómicas y europeas, propicia "la oportunidad de contemplar las políticas públicas desde todas sus dimensiones territoriales".

Una de esas propuestas es la lucha contra la despoblación, iniciada ya por el Gobierno de Sánchez, según Narbona. "Hemos conseguido que los fondos procedentes de Europa tengan que considerar la despoblación como factor para priorizar su aplicación", ha comentado.

Como ejemplo, ha indicado que ya está en marcha una convocatoria de ayudas para la creación de empleo en el medio rural con fondos europeos y donde se da prioridad a los jóvenes y mujeres para asentarse en él y a la utilización de las nuevas tecnologías.

Al tiempo, ha recordado que el año pasado, el Gobierno reguló los compromisos de las grandes operadoras, que tienen la obligación "de que en 2020 llegue al 90% del territorio la conexión de banda ancha" y eso permita desarrollar empleo.

En opinión de Narbona, propuestas como reducir el IRPF en el medio rural "no sólo no es acorde a la legislacion vigente, sino que la mayoría de los habitantes de esas zonas no llegan al mínimo" y no les afectaría la medida. La que sí ha dicho que "aporta" al objetivo de combatir la despoblación es "dotar con más financiación, para que tengan más servicios y que haya incentivos específicos para la creación de empleo".

El programa socialista, ha expuesto también la exministra socialista, contempla, al tiempo, "la reforma de la financiación autonómica, asignatura pendiente", donde jugará un papel significativo la aportación de fondos para las comunidades autónomas más despobladas.

"Hay un compromiso nítido de modificación de la financiación de los ayuntamientos, que todavía están bajo una rígida regla de gasto" que impiden que se reinvierta el superávit. Ante esto, Cristina Narbona ha señalado que el PSOE apuesta "por un reforzamiento del modelo territorial del Estado de las Autonomías para que todas las comunidades tengan un nivel de interlocución con la Administración central que permita abordar los grandes retos".