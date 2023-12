La Navidad Cultural llegará a los barrios y pedanías de Albacete con una programación "variada" y para la familia

ALBACETE, 4 Dic. (EUROPA PRESS) -

La concejala de Cultura de Albacete, Elena Serrallé, la concejala de Barrios y Pedanías, Llanos Navarro, y la vicepresidenta de la FAVA, Amparo Villar, han presentado en rueda de prensa la programación que tendrá lugar en los barrios y pedanías de Albacete con motivo de la Navidad.

Una programación "versátil, dinámica y para todos los públicos", tal y como ha señalado Elena Serrallé, que se ha elaborado de la mano de la Federación de Asociaciones de Vecinos de Albacete con el objetivo de que la magia de la Navidad inunde cada uno de los rincones del municipio, ha informado el Ayuntamiento en nota de prensa.

La concejala de Cultura ha explicado que las jaimas reales, con buzón real y tronos, estarán ubicadas el 2 de enero en el barrio San Antonio Abad (pista patinaje del Parque Lineal), en Cañicas-Imaginalia (Parque de los Cuentos) y en Franciscanos (Plaza Jesús de Medinaceli).

El 3 de enero, estarán en el barrio Universidad (detrás del Centro sociocultural Antonio Cepillo), en Industria-El Pilar (zona de los Titi'hs) y en San Pablo (Plaza del Pelibayo). Ambos días, de 17.00 a 20.00 horas.

Además, Elena Serrallé ha explicado que la ilusión volverá al barrio de Medicina el próximo 22 de diciembre con el belén viviente que tendrá lugar en el Parque 'Félix Rodríguez de la Fuente', contando con más de 65 participantes, a las 18.00 y 19.00 horas, organizado por esta asociación de vecinos, en colaboración con la FAVA.

Por su parte, la vicepresidenta de la FAVA, Amparo Villar, ha dado las gracias al Ayuntamiento por estar siempre pendiente de los barrios, asegurando que "es una es satisfacción que Albacete no sea solo el centro, sino toda la ciudadanía, porque hay mucha gente que no tiene disponibilidad física a la hora de acercarse al centro y por eso me parece una buena opción que todos los barrios vayan participando de los movimientos culturales".

Amparo Villar ha explicado que el 22 de diciembre, a las 18.00 horas, la Ronda de Aguinaldos organizada por la Asociación de Vecinos de Pedro Lamata, a cargo de la Asociación Cultural 'El Trillo', partirá del parque de este barrio, pasando por el centro sociocultural hasta llegar a la zona comercial de Carrefour.

El día 23 de diciembre, a partir de las 11.00 horas, la Ronda de Aguinaldos recorrerá diferentes barrios de la ciudad gracias al trabajo realizado por las asociaciones vecinales de la Feria, Parque Sur, Sepulcro, San Antonio Abad e Industria.

Concretamente, Coros y Danzas 'El Pilar' partirá desde el Recinto Ferial, pasando por el Paseo de la Feria, Mercado de Villacerrada y Plaza Mayor hasta la Catedral.

Coros y Danzas de 'San Pablo' realizará un recorrido desde la Iglesia de San Felipe Neri, Residencia, pasando por el Geriátrico Santa Teresa, hasta llegar a Asprona y el Centro sociocultural 'Sepulcro', mientras que la rondalla 'Centro' partirá del Centro Infanta Leonor, Residencia Paseo de la Cuba, terminando en zona de los Titi'hs.

El 30 de diciembre, a partir de las 11.00 horas, la Ronda de Aguinaldos llegará a los barrios Universidad, Fátima, Franciscanos, y Carretas-Huerta de Marzo.

El Grupo de Folklore 'Cañicas-Imaginalia' partirá de El Corte Inglés, CADIG, Residencia Alabega, hacia zona universitaria y campus.

El de las 'Espigas de la Mancha', irá desde la Plaza de Pablo Picasso hasta la de Franciscanos, y la Rondalla 'Cordel de Balazote', de la Plaza Carretas hasta el Asilo de San Antón.

La concejala Llanos Navarro ha señalado que la Navidad llegará también a nuestras pedanías de la mano de diferentes espectáculos que han sido escogidos por los propios pedáneos "para disfrutare en familia".

El espectáculo 'Flamenco, esencia navideña', llegará el 8 de diciembre a Campillo de las Doblas y el día 10 a Cerrolobo.

Los vecinos de Abuzaderas disfrutarán el 17 de diciembre de Magia con Alex de las Heras, así como los de Casa de las Monjas el 30 de este mes y los de Tinajeros el 5 de enero.

La obra de teatro 'No te metas con la abuela', se pondrá en escena el 29 de diciembre en Los Anguijes, el 4 de enero en Santa Ana y el día 6 en El Salobral.

Llanos Navarro ha agradecido a la concejala de Cultura y a todo el servicio el gran trabajo que ha llevado a cabo para ofrecer a los albaceteños una "gran Navidad Cultural" este año, así como a la FAVA y a los pedáneos por su colaboración.