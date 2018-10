Núñez acusa a la candidatura de Velázquez de ejercer "presiones brutales" contra él en Toledo

Publicado 23/09/2018 13:55:37 CET

Habla de "gente vetada para ser compromisaria y gente que han hecho llorar porque no apoyaba el proyecto de Velázquez"

CIUDAD REAL, 23 Sep. (EUROPA PRESS) -

El precandidato a la presidencia del PP-CLM, Paco Núñez, ha condenado "enérgicamente" las presiones surgidas durante la campaña, matizando que desconoce si se han producido, aunque ha afirmado que en la provincia de Toledo están teniendo lugar "presiones brutales" por parte de la candidatura de Carlos Velázquez exigiendo que no le apoyen".

"Porque no soy de Toledo, a pesar de que me unen lazos familiares tan importantes como mi propia boda que celebramos en San Juan de los Reyes, cuando estamos hablando de un proyecto para toda la región", y ha añadido que conoce el caso de "gente vetada para ser compromisaria y gente que han hecho llorar porque no apoyaba el proyecto de Velázquez".

De esta forma se ha expresado Núñez tras las preguntas de los medios de comunicación previas al encuentro con afiliados en la sede del Partido Popular de Puertollano, en Ciudad Real, ha informado su candidatura en nota de prensa.

El precandidato ha abogado por la libertad del voto para los afiliados, porque "precisamente esa es la idea que se defiende desde su proyecto", indicando que "hay que normalizar las primarias", tener conciencia y creer en la libertad del afiliado para que elija libremente su proyecto político para el PP de Castilla-La Mancha, algo que se ha propugnado desde su candidatura desde el primer momento.

De igual forma, ha añadido que la única forma de defender esta candidatura es "confrontando ideas y proyectos políticos, así como la forma de la que queremos definir", y ha insistido en la condena a estas presiones, que desconoce si han tenido lugar en el marco de esta campaña. También ha mostrado su convencimiento de que "hay que dejar a los afiliados votar en libertad, ya que los estatutos están para eso, y que los afiliados se ilusionen por uno de los dos proyectos sin presiones.

Paco Núñez ha concluido asegurando que el día 7 de octubre "todos iremos a una" y que este tipo de acciones "son malas", indicando que la libertad es la bandera de su candidatura.

BAJADA DE IMPUESTOS

En un acto de este sábado, el precandidato ha prometido una bajada de impuestos que favorezca el desarrollo de la industria logística en el Corredor del Henares si llega a ostentar el gobierno de la Junta en las elecciones del próximo mes de mayo.

Núñez ha compartido charla con los afiliados de Sigüenza acompañado por el portavoz del PP regional, Lorenzo Robisco, el alcalde de Sigüenza y presidente de la Diputación de Guadalajara, José Manuel Latre y el presidente de la Junta Local de la localidad seguntina, Primitivo Alguacil.