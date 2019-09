Núñez acusa al PSOE de "chantaje" con las entregas a cuenta y Gutiérrez replica que fue el PP quien las congeló

Publicado 21/09/2019 13:17:17 CET

TOLEDO, 21 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente del PP en Castilla-La Mancha, Paco Núñez, ha acusado en Twitter al PSOE de "chantajear" a los españoles con su gestión de las entregas a cuenta, mientras que por los socialistas ha sido su secretario de Organización en la Comunidad Autónoma, Sergio Gutiérrez, quien ha recordado al 'popular' que fue el PP el que congeló los anticipos "como chantaje para unos Presupuestos Generales del Estado (PGE)".

Este cruce de declaraciones se ha producido tras conocerse este sábado que el Ministerio de Hacienda desbloqueará antes de que finalice septiembre 4.500 millones de euros de las entregas a cuenta de la financiación autonómica, según han confirmado fuentes de La Moncloa citadas por el diario 'El País'.

En primer lugar, Paco Núñez, en su cuenta de Twitter, ha achacado esta decisión a una "estrategia electoral" del PSOE de cara a las elecciones generales del 10 de noviembre. "Una vez más el PSOE de @sanchezcastejon y de @garciapage chantajea a los españoles con su propio dinero. Es una vergüenza poner en peligro los servicios sociales básicos por una estrategia electoral. Si pueden pagar ahora a las CCAA podían hacerlo antes. Será por las elecciones?", ha escrito en la red social.

Por su parte, Sergio Gutiérrez contestaba a Núñez que fue el anterior ministro de Hacienda en el Gobierno de Mariano Rajoy, Cristóbal Montoro, quien afirmó que un Gobierno en funciones no podía pagar los anticipos. "Querido @paconunez_ fue Montoro (y no Montero) el 1º que dijo que 1 gobierno en funciones no podía pagar los anticipos, incluso el que los congeló como chantaje para unos PGE. Es el @psoe quien lo resuelve y @garciapage el único que nunca cambia de discurso", ha expresado el secretario de Organización socialista en la región en Twitter.