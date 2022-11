Núñez avanza recurso contra el "veto" de la Mesa de las Cortes de C-LM a debatir sobre la modificación del Código Penal

GUADALAJARA, 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Partido Popular de Castilla-La Mancha, Paco Núñez,

ha anunciado que su formación va a interponer un recurso contra la decisión de la Mesa de las Cortes de Castilla-La Mancha de debatir sobre la modificación del Código Penal.

"Entendemos que el Parlamento tiene que hablar sobre la modificación del Código Penal porque la fortaleza, el futuro y la capacidad de crecer de Castilla-La Mancha depende de la unidad del país", ha afirmado Núñez, durante la rueda de prensa que ha ofrecido este domingo en Guadalajara junto al coordinador general del PP, Elías Bendodo.

El líder del PP castellamanchegto ha lamentado el "poco compromiso" del presidente regional, Emiliano García-Page con la democracia, ya que hasta en dos ocasiones el PP ha propuesto en la Mesa de las Cortes regionales hablar sobre la modificación del Código Penal y el presidente de la Junta "ha dado órdenes al Grupo Parlamentario Socialista para impedir que se pueda debatir sobre este asunto en el Parlamento".

De igual modo, ha vuelto a pedir a García-Page, que "esté a la altura del momento" y que "no vuelva a traicionar y defraudar a los castellanomanchegos", ya que "ahora no se puede estar en medio", por lo que debe elegir si está con España, con la Constitución y con el Estado de Derecho o está con Sánchez y "el independentismo que han marcado un camino de ruptura del país".

"Vivimos un momento crucial para la historia democrática de nuestro país", unos momentos especialmente duros donde los partidos con responsabilidades de Estado deben estar a la altura", ha alertado, según ha informado el partido en nota de prensa.

"No valen medias tintas en este momento, no vale decir una cosa para hacer la contraria y posicionarse en medio en el agua templada para no tener ni frío ni calor", ha insistido.

"Ante la situación que ha provocado el socialismo de Sánchez o se está con él y sus pactos con ERC o se está con la Constitución, con España y con la unidad nacional", ha dicho.