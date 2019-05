Núñez se pregunta si Page habla con quienes "sufren" esperando una consulta

Actualizado 16/05/2019 10:17:59 CET

MALAGÓN (CIUDAD REAL), 15 May. (EUROPA PRESS) -

El candidato del PP a la Presidencia de Castilla-La Mancha, Paco Núñez, ha criticado los datos de listas de espera sanitaria en la región que, según ha avanzado este miércoles el Servicio de Salud de Castilla-La Mancha (Sescam), se han cerrado en el mes de abril con 90.542 pacientes, y ha lamentado que el candidato socialista y presidente autonómico, Emiliano García-Page, las calificara de "históricas". "Cuando oigo a Page decir que los datos son históricos me pregunto si ha venido a hablar con los vecinos que tanto sufren cuando esperan una consulta", ha apuntado.

Núñez, que ha participado este miércoles en un acto electoral en Malagón (Ciudad Real) ante varios centenares de personas y acompañado del candidato a la Alcaldía y actual regidor malagonero, Adrián Fernández, se ha preguntado "cómo se puede jugar así con la salud de la gente y decir que estamos en la mejor situación cuando tenemos a tanta gente sufriendo porque no llega su operación".

El candidato 'popular' ha reconocido que los políticos pueden "acertar o equivocarse" pero ha considerado que "cuando uno sabe", en referencia a García-Page, que la situación de las listas de espera "es la peor y dice que los datos son históricos, no merece seguir siendo presidente de Castilla-La Mancha".

"Las listas de espera están mal, no se ha hecho ni una sola inversión en ningún hospital, no se ha recuperado la carrera profesional sanitaria, los médicos de Atención Primaria se concentran para reclamar al Gobierno que les escuche, que se preocupe de modernizar los consultorios y trabaje por mejorar la sanidad rural", ha enumerado.

Por ello, ha explicado sus propuestas en materia sanitaria, entre las que se encuentran la reducción de las listas de espera a la mitad antes del final del año, denunciar los contratos de transporte sanitario que no cumplan las condiciones necesarias o crear "las necesidades básicas" en cuanto a dirección en la Atención Primaria y facilitar que los médicos tengan "al menos diez minutos por paciente".

Asimismo, ha declarado sentir "envidia sana" de Malagón, comparándola con el global de la región, ya que la localidad "mejora su economía y su capacidad de empleo, turística y cultural". Del mismo modo, ha destacado de Adrián Fernández su "lucha y entrega firme y decidida" por su municipio, "trabajando por Malagón como el que más".

"LAS PRIMERAS FIESTAS SÓLO NOS FALTÓ SUBIR A CANTAR"

De su lado, el alcalde y candidato local, Adrián Fernández, ha defendido su gestión destacando que el Ayuntamiento malagonero ha sido premiado por ser "la administración que mejor gestiona" y "la que mejor ha promocionado su turismo" y ha recordado la "inmensa deuda" que se encontró a su llegada a la Corporación municipal hace dos legislaturas. "No entré en depresión porque mi grupo de amigos y mi equipo no me dejaron entrar en ella. Las primeras fiestas solo nos faltó subir a cantar", ha afirmado.

Fernández ha remarcado que Malagón ahora experimenta un aumento de población y ha citado también futuras inversiones privadas en el pueblo como la instalación de una ITV o la llegada de un fondo de inversión belga "de ocho millones de euros para convertir una escombrera en un punto de energía", además de obras como la rehabilitación del mercado de abastos.

Asimismo, ha criticado a las listas locales de PSOE, de la que ha dicho que "sólo les falta pedir el voto" para él; a Ciudadanos, sobre quien ha aseverado que no conocen el terreno, bromeando con que "se creen que los huevos se compran de los supermercados, no que los ponen gallinas con dos patas y un pico"; y se ha referido a Podemos, partido del que ha criticado propuestas como que "van a dar microcréditos y van a hacer una comisión de investigación para la cooperativa, que es una entidad privada".

En contraposición, ha citado algunas de las propuestas de su programa como invertir, durante el primer año de gobierno, un millón de euros en instalaciones de agua potable o convertir al municipio en un "punto neurálgico" del transporte.

Asimismo, ha afirmado que pedirá a Núñez, si es el presidente regional tras los comicios autonómicos, la declaración de Fiesta de Interés Turístico Regional para la Semana Santa local y la octava del Corpus.