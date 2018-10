Núñez estrena liderazgo de la oposición prometiendo menos impuestos

Actualizado 30/10/2018 17:58:46 CET

Entra en campaña prometiendo una Consejería dedicada al deporte y sugiriendo tres líneas de incentivos para frenar la despoblación

El presidente del PP de Castilla-La Mancha, Francisco Núñez, ha estrenado en el Parlamento regional su nueva condición de líder de la oposición en la Comunidad Autónoma entrando en campaña, vaticinando su victoria electoral y prometiendo una rebaja de todos los impuestos de competencia autonómica.

Núñez, que ha sido el encargado de inaugurar la sesión vespertina del Debate sobre el Estado de Castilla-La Mancha que se celebra desde este martes en el Parlamento autonómico, donde ha mostrado su compromiso de bajar los impuestos. "Bajaremos IRPF, sucesiones, donaciones y transmisiones, actos jurídicos documentados e incluso el impuesto de hidrocarburos hasta su desaparición", ha enfatizado.

Además, ha usado su turno de palabra para hacer propuestas al Gobierno autonómico, como articular ayudas por valor de 20 millones de euros para trabajadores autónomos, ayudas de 6.000 euros para la constitución de empresas o un pacto regional para rebajar la siniestralidad laboral.

Para frenar la despoblación, las recetas de Núñez pasan por "un plan especial de apoyo a los autónomos del medio rural, reducción de cargas administrativas y líneas de apoyo para la artesanía local. "Esto se puede poner en marcha mañana mismo".

HABLAR DE AGUA, SÍ, "PERO CON SERIEDAD"

En materia de agua, ha asegurado que el PP "quiere pactar con todos los grupos que se garantice el agua en cantidad suficiente", escuchando a regantes y alcaldes ribereños.

En este punto, ha lamentado que se utilice el tema "con intereses electorales", acusando a García-Page de agitar el debate "como arma de mercadeo" antes de las urnas.

"Usted prometió una ley de Agua esta legislatura. ¿Dónde está?", ha cuestionado al presidente autonómico, teniendo palabras de crítica para las políticas medioambientales del Gobierno autonómico.

PIDE "ESPERANZA" A LOS CIUDADANOS

Ha aprovechado su intervención para pedir "esperanza" a los castellano-manchegos, convencido de que el PP recuperará el Gobierno en mayo de 2019. En todo caso, ha asegurado tener "miedo" de que la "desilusión" se "apodere" de los ciudadanos.

Como valoración del discurso, ha tildado la intervención de García-Page de "monólogo del Club de la Comedia", momento en el que ha exhibido

un recorte de prensa en el que el presidente del Ejecutivo aseguraba en la pasada campaña electoral que nunca gobernaría con Podemos.

Ante este extremo, en un principio se ha centrado más en presentar su "proyecto de Gobierno" que a criticar la gestión actual del Gobierno castellano-manchego, al tiempo que ha recogido el guante lanzado por García-Page en la sesión matutina ante una futura reunión entre ambos líderes.

Desgranando su particular proyecto, ha asegurado que en el mes de mayo "habrá más oportunidades para los jóvenes que ahora están huyendo de la región". "Quiero que esta tierra esté orgullosa de sí misma, que las mujeres tengan protagonismo real, quiero que la educación sea en libertad y no con sectarismo, y quiero que nuestras universidades sean protagonistas del desarrollo de la región", ha apostillado.

Ha continuado su alocución proponiendo mejoras en obra pública, en el sector artesano, en políticas contra la despoblación y en "apuesta por el territorio".

"SARTA DE MENTIRAS BIEN HILADAS POR SU VERBORREA"

Centrándose en el discurso de García-Page, lo ha calificado de "sarta de mentiras bien hiladas" gracias a la "verborrea" del presidente en la que "ha vuelto a prometer lo ya prometido".

Así, ha enumerado varios planes anunciados esta legislatura "que no se han cumplido". "Me da pena por mi tierra y me da pena por usted, señor Page". "Y hoy presenta nuevos planes como si no llevara 30 meses gobernando", le ha reprochado.

Francisco Núñez ha reparado en "otra de las mentiras" de García-Page, haciendo alusión a sus afirmaciones antes de las primarias a nivel federal del PSOE en las que aseguraba que si Pedro Sánchez reeditaba la Secretaría General él no continuaría en política.

El apoyo de Podemos al Gobierno regional es para Núñez muestra de "colaboración" con el desafío independentista, algo que ha sido criticado duramente por el líder 'popular'.

El presidente del PP ha recordado la propuesta de García-Page de que sea el Estado quien asuma los gastos de las políticas de su competencia y no las comunidades autónomas, ante lo que le ha tomado la palabra y le ha propuesto que actúe igual en Castilla-La Mancha evitando que sean los ayuntamientos "los que pagan planes de empleo o políticas sociales".

La menor producción de energía o la caída de la producción industrial, la desaceleración económica o un PIB por debajo de la media nacional han sido algunos de los datos "negativos" esgrimidos por Núñez, a los que ha sumado la subida de impuestos.

CRÍTICAS EN SANIDAD Y EDUCACIÓN

El nuevo presidente del Partido Popular ha insistido en las habituales críticas a la gestión sanitaria en la Comunidad Autónoma. Así, ha reparado en el "mal estado de las ambulancias" o en "la precariedad de las listas de espera".

La "ausencia de libertad" educativa, la "escasa apuesta" en materia turística o la "retirada de becas" a deportistas han sido otros de los mimbres con los que ha hilado su argumentario, avanzado que si gobierna en la región pondrá en marcha una Consejería dedicada sólo a esta materia.

Igualmente, ha preguntado a García-Page por extremos como sus políticas de vivienda, la falta de infraestructuras, el escaso desarrollo de la Plataforma Logística de Talavera o la paralización del proyecto del Hospitalito del Rey.

TASA EN UN 30% EL CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA DE PAGE

Al finalizar su intervención --que se ha alargado durante 50 minutos, 20 más de lo establecido según el reglamento-- ha exhibido una copia del programa electoral del PSOE con el que García-Page concurrió a las elecciones.

Así, de las más de 800 medidas planteadas y según sus cálculos, "se han dejado 555 sin cumplir" por lo que sólo ha cumplido "el 30 por ciento".

Para poner el punto y final a su primera intervención parlamentaria, ha cerrado prometiendo trabajar para "conseguir una Castilla-La Mancha del siglo XXI".