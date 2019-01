Núñez no valora las negociaciones de Vox en Andalucía e insiste en que pactará "con quien respete el Estado de Derecho"

Publicado 09/01/2019 18:53:49 CET

ALBACETE, 9 Ene. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Partido Popular de Castilla-La Mancha, Paco Núñez, no se ha pronunciado este miércoles sobre las propuestas que Vox ha negociado con el PP para llegar a un acuerdo de investidura en la Junta de Andalucía.

"No seré yo quien valore las negociaciones, porque no estoy en ellas y no las conozco", ha dicho Núñez en declaraciones a los periodistas minutos antes de dar comienzo el Comité de Dirección del PP de Albacete.

Ha insistido en que pactará "con quien respete el Estado de Derecho, la Constitución, el sentido de nuestra transición democrática y que respete las leyes". Núñez ha apostillado que con quienes no pactará es con aquellos "que quieren derogar la Monarquía, romper la Constitución y romper el Estado de Derecho, que es con quien está pactando en este momento Emiliano García-Page y Pedro Sánchez".

Preguntado por las líneas rojas que marcaría, el presidente regional del PP ha dicho que no es momento de hablar de pactos porque "ahora mismo estamos hablando de propuestas electorales en Castilla-La Mancha" y que ahora mismo son el Partido Popular a nivel nacional y en Andalucía los que tiene que hablar de pactos.

EDUCACIÓN CON "VALORES DE ESPAÑOLIDAD"

Los miembros del Comité de Dirección del PP de Albacete han abordado una de las propuestas que llevará el partido en el programa de las próximas elecciones autonómicas y que quiere dotar de "valores de españolidad" a la educación.

Así, el presidente del PP castellano-manchego se ha comprometido, si es presidente de la región tras los comicios de mayo, a trasladar al Ministerio de Educación la necesidad "de la troncalidad" de los currículos educativos.

Según Núñez, "los principios básicos de España, la unidad de nuestro país, que la Constitución española, tiene que estar enseñado e implantado en las aulas, en toda España y también en Castilla-La Mancha". Por eso, el PP propone que se trabaje en esos "valores de españolidad" dentro de las aulas "y queremos que Castilla-La Mancha lidere esa posición de que la educación tenga ese tinte nacional", ha dicho el líder de los 'populares' castellano-manchegos.

El planteamiento, según ha explicado, es que la educación "sea el elemento que nos ayude a progresar, mejorar y a conquistar el futuro en España y Castilla-La Mancha" y para ello ha señalado la necesidad de que esté fundamentada en la libertad de los padres para elegir el centro educativo al que asistan sus hijos.

En este Comité de Dirección del PP de Albacete se ha abordado, entre otras cuestiones, la representación provincial en la Convención Programática que se celebrará en Madrid de los próximos 18, 19 y 20 de enero que va a servir para "reforzar la ideología del Partido Popular" y que, según Núñez, lleva al PP "a ser el partido que defiende temas tan importantes como la familia, la educación, el progreso económico, la sanidad y la creación de empleo" y que se ha ido reflejando "en los Presupuestos Generales del Estado cuando hemos estado en el Gobierno".