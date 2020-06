Núñez pide a Page responsabilidad y que trabaje para que C-LM reciba el dinero que le corresponde ante la crisis

TOLEDO, 8 Jun. (EUROPA PRESS) -

El presidente del PP de Castilla-La Mancha, Paco Núñez, ha pedido este lunes al jefe del Ejecutivo autonómico, Emiliano García-Page, responsabilidad y que trabaje para que la Comunidad Autónoma reciba la financiación que le corresponde para hacer frente a la crisis ocasionada por el coronavirus.

En declaraciones a los medios con motivo de su visita al Banco de Alimentos de Toledo, Núñez ha dicho que los 'populares' castellanomanchegos no pueden aceptar que no se tenga en cuenta la despoblación, la dispersión geográfica de la región, así como la afección del coronavirus en el reparto de fondos del Gobierno central.

"No podemos aceptar que el único criterio para el reparto de fondos sea el poblacional porque tiene que haber criterios de afección de la pandemia, pobacionales y de dispersión de territorio", ha remarcado, para señalar que García-Page tiene los medios para reclamarlo como pedirlo en una convocatoria del Consejo de Política Fiscal y Financiera o utilizar los votos de sus diputados en el Congreso y el Senado para negarse al reparto establecido por Pedro Sánchez.

Según ha indicado, al presidente regional le toca "dejar de hablar y hacer anuncios" y ponerse a trabajar. "En un momento como este, en el que los fondos que lleguen a nuestra región son vitales para garantiza la sanidad y los servicios sociales, recibir el dinero que nos corresponde es fundamental".

"Por eso pido responsabilidad al Gobierno de Page, que no la ha tenido durante la pandemia y no vamos a permitir que no la tenga ahora también en la asignación de fondos para garantizar la recuperación económica y social así como la garantía educativa y sanitaria", ha argumentado.

BANCO DE ALIMENTOS

Durante su visita, Núñez ha felicitado a todos los bancos de alimentos de España y de Castilla-La mancha por su trabajo. "Aplaudir a todo el tejido de voluntarios que en un momento tan difícil en nuestro país ha reforzado su presencia, su esfuerzo, su trabajo y ha demostrado que la solidaridad y el cuerpo de voluntarios de nuestra tierra es digno de mención".

"Nosotros, desde el PP de Castilla-La Mancha hemos reclamado y vamos a seguir haciéndolo, distintas medidas que tienen que servir para mejorar esa canalización de la solidaridad y ayudar a quienes más lo necesitan mediante líneas de apoyo de los productos más necesarios para ayudar a las familias más vulnerables hasta estrategias para asegurar las necesidades básica", ha indicado.

Por ello, ha reclamado que se resuelva el mínimo de solidaridad, que "lleva sin resolverse en algunos casos" desde el 2019 o también una estrategia para bajar el precio de los alquileres públicos o aumentar el parque de viviendas públicas para quienes más lo necesiten. "Es vital también una estrategia para los sintecho y romper con la brecha digital para las familias sin recursos", ha concluido.