Núñez y PP se sumarán este domingo a la protesta de hosteleros de Guadalajara

El líder 'popular' analizará este viernes con el consejero de Hacienda madrileño cómo adaptar la fiscalidad de la comunidad vecina a C-LM

GUADALAJARA, 16 Abr. (EUROPA PRESS) -

El presidente del PP de Castilla-La Mancha, Paco Núñez, ha anunciado este viernes desde la Plaza Mayor de Guadalajara que este domingo él personalmente junto a miembros de su partido participarán en una caravana de protesta convocada por el sector hostelero de la región para clamar contra los "cierres y restricciones" decretados por el Gobierno autonómico para frenar el avance de la pandemia, circunstancia de la que el empresariado local está "harto".

En declaraciones a los medios desde la capital guadalajareña, ha pedido al presidente regional, Emiliano García-Page, que "recapacite" y se asemeje a Madrid, ya que se puede hacer compatible la gestión de la pandemia con la de la economía permitiendo que la hostelería permanezca abierta.

Núñez ha criticado también la manera de actuar en los últimos días por parte del Ayuntamiento de Guadalajara con el sector de la hostelería y los gimnasios para que cerraran inmediatamente tras decretarse el nivel 3 reforzado, calificándola de "bochornosa" no solo por el fondo sino por las formas. "Es incomprensible que de nuevo se culpe al sector hostelero y del deporte de la propagación del virus", ha dicho.

En su opinión, este cierre "radical" viene a demostrar que García-Page, "con la connivencia" del alcalde de Guadalajara, Alberto Rojo, "ponen el foco y culpan" a estos sectores de la propagación de la COVID-19, cuando los contagios son mucho más altos en las relaciones familiares según el Ministerio de Sanidad.

En cuanto a las formas en las que se han producido los cierres, el presidente del PP ha considerado "desastrosa" la forma de proceder, enviando "por orden política" a la Policía a desalojar los establecimientos como si los que estuvieran sentados fueran "delincuentes" o los empresarios estuvieran actuando de forma incorrecta.

REUNIÓN CON MADRID PARA HABLAR DE FISCALIDAD

En otro orden de cosas, Núñez ha avanzado que este viernes se reunirá con el consejero de Hacienda y de Administraciones Públicas de la Comunidad de Madrid, Javier Fernández-Lasquetty.

Esta cita servirá, ha comentado, para analizar la fiscalidad de esta autonomía y ver cómo podría trasladarse a Castilla-La Mancha así como la evolución económica en esta autonomía.

Para Núñez, sería bueno que el propio Gobierno García-Page "tomara nota" de lo que hace la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.

CARNICERO RECLAMA LA MESA PARA LA RECUPERACIÓN

En otro orden de cosas, el portavoz municipal del partido, Jaime Carnicero, ha avanzado que su Grupo Municipal en el Ayuntamiento de Guadalajara va a registrar este mismo viernes la convocatoria "urgente" de la Mesa para la Recuperación Económica y Social de Guadalajara para analizar la situación económica de la ciudad y todos los agentes puedan plantear propuestas y evalúen "el talante y tono" de las medidas adoptadas en los últimos días.

Ha calificado de "caótica" la actuación del Consistorio, al que ha atribuido una "incapacidad" evidente a la hora de gestionar la aplicación de las medidas de nivel 3 reforzado y ha acusado al alcalde de "precipitación, falta de planificación y poco corazón".

"No nos parece de recibo que se haya tratado a comerciantes, hosteleros, empresarios y autónomos como cuasidelincuentes, mandándoles a la Policía a desalojar restaurantes y gimnasios sin tener la mínima capacidad de maniobra", ha dicho Carnicero.

CRÍTICAS POR TODA LA REGIÓN CONTRA EL "MENOSPRECIO" A LOS MAYORES

De otro lado, varios portavoces 'populares' han tomado la palabra en distintas provincias de la región para poner de manifiesto lo que consideran un "menosprecio" a las personas mayores durante la pandemia por parte del presidente regional, Emiliano García-Page.

Desde Albacete, el portavoz de Asuntos Sociales del Grupo Popular en las Cortes regionales, Vicente Aroca, lamentaba junto a concejales 'populares' frente a la Delegación de Bienestar Social que desde el Gobierno no se ha protegido a las residencias de mayores, y que las medidas al principio de pandemia fueron "muy escasas".

También la secretaria general del PP, Carolina Agudo, se desplazaba a Ciudad Real para considerar que "nunca antes ningún dirigente político había tenido una actitud tan despiadada con los mayores como ha tenido Emiliano García-Page".

Incluso ha sacado a colación los datos ofrecidos hace un año por el Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha, "que decía que las cifras de mayores fallecidos por COVID en las residencias de la región eran mayores que las que ofrecía la Consejería de Sanidad".

Desde Toledo era el portavoz regional del partido, Francisco Cañizares, quien replicaba la misma crítica que sus compañeros, señalando que este 16 de abril se cumple un año de "un día muy doloroso para los castellanomanchegos", ya que cumplen 12 meses de "unas vergonzosas palabras que fueron una puñalada dolorosa al sentimiento de miles de ciudadanos".

"Fuimos la comunidad que más tarde reaccionó a la hora de hacer frente a la pandemia y García-Page se hizo tristemente famoso en España por criticar a aquellos que tomaban medidas pocos días antes de que se decretara el estado de alarma.

Desde Cuenca ha tocado el turno a la vicepresidenta segunda de Las Cortes, Ana Guarinos, que además de repicar las mismas críticas que sus compañeros en otras provincias ha recordado cómo el Gobierno autonómico "rechazó todas las propuestas del presidente del PP, Paco Núñez", que pidió "test masivos en residencias" ante el rechazo de la Administración regional.

"Desde aquí reivindicamos el trato que las personas mayores se merecen, el respeto que no han tenido. Muchos de ellos no solamente han fallecido solos porque no se les han permitido ni que sus hijos ni familiares fueran a verlos, sino que tenemos constancia de que fueron numerosos a los que ni siquiera se les derivó a los hospitales en los momentos más duros de la pandemia", ha aseverado.

Por último, el diputado toledano Emilio Bravo ha tachado de "despiadada" la actitud del Gobierno no sólo con los mayores, sino también "con el personal que trabajaba en las residencias".